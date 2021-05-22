Краснодар опустился в рейтинге общественного транспорта

21 мая компания Simetra выпустила рейтинг городов России по качеству общественного транспорта. Краснодар не попал в первую десятку

Исследование велось вместе с администрациями городов, а также на основе открытых данных и геопространственного анализа. Авторы назвали эффективные по их мнению принципы, следование которым учитывалось при составлении рейтинга. Среди них:

разделение маршрутов на магистральные и подвозные,

приоритет общественному транспорту,

запуск единого оператора,

работа с перевозчиками по брутто-контрактам,

преимущественное развитие электротранспорта,

развитие платежных сервисов,

внедрение интеллектуальных транспортных систем,

вовлечение горожан в решение транспортных вопросов.



Аналитики не учитывали Москву и Санкт-Петербург «из-за существенных отличий от других городов». Топ-5 составили Екатеринбург, Пермь, Казань, Ижевск, Нижний Новгород. У этих городов от 74,6 до 68,4 баллов из 100.