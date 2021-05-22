Краснодар опустился в рейтинге общественного транспорта
21 мая компания Simetra выпустила рейтинг городов России по качеству общественного транспорта. Краснодар не попал в первую десятку
Исследование велось вместе с администрациями городов, а также на основе открытых данных и геопространственного анализа. Авторы назвали эффективные по их мнению принципы, следование которым учитывалось при составлении рейтинга. Среди них:
- разделение маршрутов на магистральные и подвозные,
- приоритет общественному транспорту,
- запуск единого оператора,
- работа с перевозчиками по брутто-контрактам,
- преимущественное развитие электротранспорта,
- развитие платежных сервисов,
- внедрение интеллектуальных транспортных систем,
- вовлечение горожан в решение транспортных вопросов.
Аналитики не учитывали Москву и Санкт-Петербург «из-за существенных отличий от других городов». Топ-5 составили Екатеринбург, Пермь, Казань, Ижевск, Нижний Новгород. У этих городов от 74,6 до 68,4 баллов из 100.
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Краснодар занял 16 место с 64,3 баллами, причем в прошлом году город был на 12 строчке. В графе населения столицы Кубани указан 1 млн 22 тыс. человек. Наивысшую оценку получил показатель «комфорт и удобство» — 78,4 баллов, низшую — «безопасность и устойчивое развитие», 39,9 баллов. Ценовую доступность аналитики оценили в 47,6 балла, физическую доступность — в 67,7, эффективность транспортной сети — в 70,1.
Остальные города ЮФО и СКФО расположились в списке так: Волгоград (8 место), Ростов-на-Дону (12), Симферополь (21), Севастополь (38), Сочи (55), Грозный (64), Нальчик (67), Таганрог (70), Ставрополь (72), Махачкала (73), Астрахань (76).
Внимание на рейтинг в своем телеграм-канале обратил урбанист Мирослав Валькович. Исследование целиком можно посмотреть здесь.