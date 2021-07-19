Море под Анапой позеленело от водорослей

Краснодарский край

Распечатать

18 июля начальник отдела Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник рассказал, сколько будет продолжаться цветение морских растений

Каждый год в море под Анапой начинает цвести определенный вид водорослей — камка.

Начальник отдела Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник 18 июля рассказал ТАСС, что в море Анапы началось цветение водорослей.

Колесник подчеркнул, что растения начинают цвести из-за высоких температур, а в этом году цветение началось позднее из-за холодного начала лета. По прогнозам, водоросли будут цвести до конца августа. 

ТАСС со ссылкой на местные власти отмечают, что водоросли имеют лечебный эффект. Камка содержит множество минералов и вещество, которое обладает противоопухолевым свойством. 

Несмотря на полезные свойства растения, власти Анапы борются с его цветением. Каждый сезон водоросли вызывают у туристов и местных жителей негативную реакцию. В феврале этого года на заседании администрации города решили начать исследование, чтобы найти способ уменьшить выброс водорослей.

«Мы не в силах повлиять на этот неизбежный природный процесс, но мы должны принять меры, чтобы свести к минимуму его последствия», — сказал мэр Анапы Василий Швец.

До окончания исследования уборка камки будет осуществляться механическим способом. 

Напомним, ранее из-за водорослей макрофитов покраснело море под Геленджиком. 

Анапа Курорты и туризм Черное море

Новости

В Краснодаре откроется выставка шахмат и современного искусства
Художник нарисовал карикатуру про цветение водорослей в Анапе
Нападением льва на подростка в Успенском районе заинтересовался глава СК Бастрыкин
В Адыгее будут судить экс-мэра Майкопа. Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Жители Новороссийска и Ейска остались без воды из-за аварии
В четырех домах культуры Адыгеи сделали капремонт

Лента новостей

В парке «Краснодар» и других местах города появились цифровые арт‑объекты. Что это и зачем?
16 июля, 09:28
В парке «Краснодар» и других местах города появились цифровые арт‑объекты. Что это и зачем?
«Мэр Махачкалы приходит к нам на кофе»
15 июля, 18:05
«Мэр Махачкалы приходит к нам на кофе»
Создатель «Дома15» о культурной трансформации Дагестана
«Носи мини, а не варикоз!»
16 июля, 11:39 Партнерский
«Носи мини, а не варикоз!»
В Краснодаре прошел челлендж Клиники Екатерининской

Реклама на портале