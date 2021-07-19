Море под Анапой позеленело от водорослей

18 июля начальник отдела Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник рассказал, сколько будет продолжаться цветение морских растений

Каждый год в море под Анапой начинает цвести определенный вид водорослей — камка.

Колесник подчеркнул, что растения начинают цвести из-за высоких температур, а в этом году цветение началось позднее из-за холодного начала лета. По прогнозам, водоросли будут цвести до конца августа.

Начальник отдела Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник 18 июля рассказал ТАСС , что в море Анапы началось цветение водорослей.

ТАСС со ссылкой на местные власти отмечают, что водоросли имеют лечебный эффект. Камка содержит множество минералов и вещество, которое обладает противоопухолевым свойством.

Несмотря на полезные свойства растения, власти Анапы борются с его цветением. Каждый сезон водоросли вызывают у туристов и местных жителей негативную реакцию. В феврале этого года на заседании администрации города решили начать исследование, чтобы найти способ уменьшить выброс водорослей.

«Мы не в силах повлиять на этот неизбежный природный процесс, но мы должны принять меры, чтобы свести к минимуму его последствия», — сказал мэр Анапы Василий Швец.

До окончания исследования уборка камки будет осуществляться механическим способом.

Напомним, ранее из-за водорослей макрофитов покраснело море под Геленджиком.