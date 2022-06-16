Руководство Адыгеи собирается подписать соглашение с компанией «Озон Адыгея»

«В этом году мы намерены заключить соглашение с компанией «Озон Адыгея», которое привлечет в регион серьезные инвестиции, позволит создать новые рабочие места», — сказал Кумпилов.

Глава республики Мурат Кумпилов рассказал об участии региона в юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). Двадцать пятый по счёту форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Он добавил, что Адыгея традиционно принимает участие в форуме. В прошлом году здесь подписали одно из значимых для республики соглашений, которое связано с созданием экокурорта «Лагонаки». Созданием экокурорта займется «Красная поляна», при этом его обещают не строить на территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Соглашением предусматривается использование Лагонакского нагорья для строительства 36 км горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Объем инвестиций в проект составит 23 млрд рублей. Реализовать его хотят до 2025 года.

«Как подчеркнул Президент России Владимир Путин в своем приветствии к участникам, за 25 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками в целях обеспечения устойчивого развития», — написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

Ранее Юга.ру писали, что Адыгея вошла в топ-20 регионов — лидеров рейтинга состояния инвестиционного климата. За год (в период с июня 2020 по июнь 2021 года) Адыгея поднялась с 36 на 11 место, войдя в двадцатку лучших регионов страны по состоянию инвестиционного климата, сообщила пресс-служба администрации Адыгеи. За последние пять лет в экономику региона вложили около 150 млрд рублей инвестиций.

Согласно исследованию «Индекс административного давления», которое представил Президенту России Владимиру Путину бизнес-омбудсмен Борис Титов, Адыгея вошла в тройку регионов-лидеров с наименьшим давлением на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов.