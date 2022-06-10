Где в Краснодаре отключат горячую воду 14 июня

Дома на 40 улицах Краснодара на две недели останутся без горячей воды

В Краснодаре продолжается сезон плановых работ на теплосетях. Ранее в Черёмушках и Комсомольском микрорайоне с опозданием восстановили горячее водоснабжение. 6 июня отключили микрорайон ХБК, часть Фестивального и центра города — им собираются вернуть воду 20 июня. В Юбилейном и Славянском районах города начало работ передвинули с 6 на 26 июня. Согласно графику «Краснодартеплоэнерго», 14 июня горячую воду отключат по адресам: 1 Мая, 65, 67, 69, 71, 71/1, 71/2, 71/3, 73, 75, 75/1;

Атарбекова 22 , 24, 26, 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 42/1, 44, 45, 47, 49, 52, 52 А, 54;

Базовская 69, 87, 87/1, 89, 167, 169;

Бершанская, 347, 347/1, 347/2, 347/3, 347/4, 347/5, 347/6, 347/7, 347/8, 347/9, 347/10, 347/11, 372, 402, 402/2, 402 Б, 404, 404/1, 406, 408, 408/1, 410;

Брюсова, 100;

Буденного, 161 (КГУФКСТ), 182;

Воровского, 152, 172, 177, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 195, 197, 219, 221, 221/1, 223, 223/1, 225, 227, 229, 231, 233, 237;

Гагарина, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 69/2, 69 А, 71, 73, 73 А, 73 Б, 75, 75/2, 75/4, 79 А, 79 Б, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 103, 132, 135, 135/1, 137, 139, 141, 143, 145, 170, 186, 204, 212, 230, 238, 140, 242, 246, 248/1, 250, 250 А, 252;

Гаражная, 105;

Гастелло, 54, 54/1, 56, 63, 65, 65/1, 67, 69, 73, 73 А;

Герцена, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194;

Головатого, 302, 306, 313, 317, 359;

Горького, 173;

Дзержинского, 99, 103, 115, 115/1, 117;

Димитрова 2-ой проезд, 27, 29;

Длинная 181, 183, 192;

Колхозная, 5, 5/1, 5 А, 9;

Котовского, 76/2, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 113/1, 115, 115 А, 117, 117/1, 119, 121, 123, 125, 125 к 2;

Красная, 156, 160;

Красноармейская, 136, 140;

Красных Партизан, 1 А, 192, 443, 443/1, 443/2, 489, 491;

Кузнечная, 47;

Лавочкина, 1;

Лазурная, 66, 68;

Леваневского, 79, 81, 82, 91 В, 91 К, 105, 185, 185 А, 187, 187 А, 191;

Монтажников, 2/1;

Новокузнечная, 65, 95;

Олимпийская, 2, 4, 6;

Парковая, 1, 2, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11;

Пашковская, 131, 139, 146;

Промышленная, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1-10, 23, 23/1, 23/3, 25, 25/2-5, 25/8, 38, 58;

Рашпилевская, 325, 327, 329, 331, 333, 333/1, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347;

Рылеева, 147;

Садовая, 17, 23, 120 А, 157, 157 А, 157 Б, 161/1 к 3, 161/2 к 1, 161/2 к 2;

Северная, 319, 321, 337, 347, 408;

Седина, 110, 138 А, 138 Е, 148, 159, 165, 168/1, 170, 175, 177 А, 204 (корпуса больницы), 206;

Тургенева, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 112/1, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 126/1, 128, 130, 132, 134, 135, 135/1, 136, 138, 139, 140/1, 140/2, 140/3, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 148/1, 148/2, 149, 149 А, 150, 150/1, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 164,1 166, 170, 172, 177, 179, 181, 181 А, 181/1, 183, 187, 187/1, 189, 189/6, 191, 193, 195, 197, 199, 199/1, 199/2, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 215/1, 217;

Фадеев, 329, 413, 415, 417, 419, 421, 423;

Фестивальная, 1, 3/1, 6, 7, 15, 16, 17 А, 21, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44;

Циолковского, 18, 20, 26;

Яна Полуяна, 58, 60, 75, 77, 88, 116, 137, 149, 151, 155 А, 157, 169.

В Краснодаре чиновники нашли 10 участков, где можно будет позагорать у воды: Но купаться там по-прежнему опасно