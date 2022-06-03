В Юбилейном микрорайоне Краснодара перенесли плановое отключение горячей воды

В Юбилейном микрорайоне Краснодара решили перенести сроки отключения горячей воды. Это сделали, чтобы синхронизировать работы на самой крупной котельной города РОК-1 и в ЮМР.

Главный инженер «Краснодартеплоэнерго» Александр Чесноков рассказал, что в Юбилейном районе планируют закончить реконструкцию теплосети, а на РОК-1 установят новую технику:

«В этом году мы завершим реконструкцию магистральной теплосети диаметром 700 мм в Юбилейном микрорайоне, проложив трубу с надежной пенополиуретановой изоляцией — практически до реки Кубань. При этом на самой крупной котельной РОК-1 в начале июля будем устанавливать новое оборудование, что повлекло бы повторное отключение Юбилейного еще на несколько дней уже в июле. Чтобы не подвергать жителей неудобствам дважды, решили совместить все работы, перенеся укладку трубы на конец июня — начало июля».

Также в компании отметили, что новое оборудование более энергоэффективно и гарантирует бесперебойную работу в течение 10 лет. Оно позволит сократить количество аварийных отключений котлов и будет подавать тепло более стабильно. Работы повысят надежность теплоснабжения в Юбилейном и Славянском микрорайонах.