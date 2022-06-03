В Юбилейном микрорайоне Краснодара перенесли плановое отключение горячей воды
Жителям Юбилейного микрорайона Краснодара отключат горячую воду на три недели позже
В Юбилейном микрорайоне Краснодара решили перенести сроки отключения горячей воды. Это сделали, чтобы синхронизировать работы на самой крупной котельной города РОК-1 и в ЮМР.
Главный инженер «Краснодартеплоэнерго» Александр Чесноков рассказал, что в Юбилейном районе планируют закончить реконструкцию теплосети, а на РОК-1 установят новую технику:
«В этом году мы завершим реконструкцию магистральной теплосети диаметром 700 мм в Юбилейном микрорайоне, проложив трубу с надежной пенополиуретановой изоляцией — практически до реки Кубань. При этом на самой крупной котельной РОК-1 в начале июля будем устанавливать новое оборудование, что повлекло бы повторное отключение Юбилейного еще на несколько дней уже в июле. Чтобы не подвергать жителей неудобствам дважды, решили совместить все работы, перенеся укладку трубы на конец июня — начало июля».
Также в компании отметили, что новое оборудование более энергоэффективно и гарантирует бесперебойную работу в течение 10 лет. Оно позволит сократить количество аварийных отключений котлов и будет подавать тепло более стабильно. Работы повысят надежность теплоснабжения в Юбилейном и Славянском микрорайонах.
Поэтому отключение перенесли с 6 июня на 27. Без горячего водоснабжения останутся жители домов на улицах: 70 лет Октября, Азовская, Алма-Атинская, Бойлерная, Бульварное кольцо, Вавилова, Думенко, Дунайская, Калинина, Красных партизан, Лукьяненко, переулок Мирный, Платановый бульвар, Прикубанская, Рождественская набережная, Славянская, Сочинская, Темрюкская, Толбухина, Харьковская, Чекистов, Шифрина. Вернуть воду обещают 11 июля.