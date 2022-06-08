В центре Краснодара отключили холодную воду из-за аварии

Краснодарский край

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  • Вода © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вода © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 8 июня несколько улиц Краснодара остались без холодной воды из-за прорыва трубопровода

8 июня в 10:17 Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в Западном округе прорвало трубу. Пострадал подземный трубопровод диаметром 300 мм на Кубанской Набережной, 52/1. 

Из-за аварии в районе отключили холодную воду, это затронуло улицы Советскую, Гоголя, Мира, Кубанскую Набережную.

Когда восстановят водоснабжение и сколько людей остались без него, в ЕДДС пока не говорят. 

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Как писали Юга.ру, с утра в городе произошла еще одна коммунальная авария — перестали работать 10 трансформаторных подстанций.

Напомним, с мая в Краснодаре идут плановые отключения горячей воды.

Аварии Водоснабжение Краснодар

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