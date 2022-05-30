В двух районах Краснодара продлили отключение горячей воды
В Комсомольском микрорайоне и Черемушках Краснодара горячей воды не будет еще несколько дней
Напомним, что в центре города, в микрорайонах Гидростроителей, Черемушки и Комсомольском с 16 мая жители осталась без горячей воды из-за планового ремонта.
30 мая в телеграм-канале «Туподар» опубликовали пост, что сроки окончания ремонтных работ и восстановления подачи горячего водоснабжения в жилые районы города продлены.
В пресс-службе «Краснодартеплоэнерго» журналисту Юга.ру сообщили, что в выходные горячее водоснабжение в городе начали восстанавливать, но не всем.
«В процессе ремонтных работ тепловики столкнулись с дополнительными трудностями. Так, выявлены дополнительные участки, где сети смогут не пройти гидравлические испытания. Один из них находится прямо на остановке общественного транспорта, а значит в случае нештатных ситуаций несет угрозу пешеходам и пассажирам. Чтобы не подвергать абонентов опасности столкнуться с возможными проблемами зимой, коммунальщики решили устранить проблемные участки, не дожидаясь, когда те окончательно придут в негодность. В связи с увеличением объема проводимых работ, время их завершения сдвигается еще на несколько дней», — говорится в сообщении пресс-службы.
Таким образом, в жилые дома (это несколько десятков домов, не уточняется, каких именно) в Комсомольском районе горячая вода поступит 31 мая. В районе Черемушек воду обещают дать до 3 июня.
Еще несколько многоэтажек получат воду позже из-за управляющих компаний, которые собирают с граждан платежи за тепло и горячую воду и не передают их поставщику. Представители «Краснодартеплоэнерго» уточнили, что сегодня управляющие компании и ТСЖ города должны за поставленные ресурсы более 200 млн рублей.
Речь идет, в том числе, об УК: «Европейский дом», «Единый город», «Дом комфорта», «Умный дом», «Региональная жилищная компания», «Арти-строй», «Легион», «Ласточка», «Домовладелец», ЖЭУ «Модуль».
А также ТСЖ: «Радуга», «Московский», «Яцкова 10», «Уют-2», «Рождественское-15,» «Дом у озера 1», «Симф-26».