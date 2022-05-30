В двух районах Краснодара продлили отключение горячей воды

В Комсомольском микрорайоне и Черемушках Краснодара горячей воды не будет еще несколько дней

Напомним, что в центре города, в микрорайонах Гидростроителей, Черемушки и Комсомольском с 16 мая жители осталась без горячей воды из-за планового ремонта.

30 мая в телеграм-канале «Туподар» опубликовали пост, что сроки окончания ремонтных работ и восстановления подачи горячего водоснабжения в жилые районы города продлены.

В пресс-службе «Краснодартеплоэнерго» журналисту Юга.ру сообщили, что в выходные горячее водоснабжение в городе начали восстанавливать, но не всем.