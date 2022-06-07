В Краснодаре чиновники нашли 10 участков, где можно будет позагорать у воды. Но купаться там по-прежнему опасно
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко не увидел в городе участков для отдыха у воды и решил все изменить. Чиновники нашли 10 территорий, которые можно благоустроить с этой целью
7 июня Андрей Алексеенко опубликовал в своем телеграм-аккаунте пост о зонах для отдыха у воды в городе. По его словам, существующие территории «недоработаны» и не отвечают потребностям города-миллионника. Он также сказал, что в Краснодаре нашли 10 подходящих участков, но сначала их нужно благоустроить.
«Это земельный участок в станице Старокорсунской (там собираются сделать городской пляж), территории по улицам Автолюбителей, Кубанской Набережной, Вишняковой, Парусной, 70-летия Октября, Краснодарский лесопарк, а также Карасунские озёра в районе улицы Карасунской, в границах улиц Горького и Комсомольской, в районе улицы Евдокии Бершанской. Некоторые участки принадлежат муниципалитету, по части территорий будем общаться с собственниками о возможности преобразить береговые линии», — написал Алексеенко.
По его словам, в зонах для отдыха появятся шезлонги, спортивные площадки, лавочки. В пресс-службе мэрии Юга.ру сообщили, что расскажут подробности об открытии первого такого пляжа, но позже.
В Краснодаре обустроят новый городской пляж:
Отметим, что официально жителям города и туристам на этих территориях разрешать только загорать. Полноценный пляж для купания собираются сделать только в станице Старокорсунской. Чиновники говорят, что его благоустроят по всем «международным стандартам».
Напомним, что купаться в водоемах Краснодара нельзя (в том числе, в фонтанах). Вода в городе не соответствует гигиеническим нормативам, а в акватории реки Кубань к этому добавляются еще и сильное течение, водовороты и ямы. Кроме того, жители города неоднократно жаловались, что в реку Кубань сбрасывают канализационные стоки. Более подробно о том, что не так с рекой Кубань, можно прочитать в нашем материале 2017 года. Данные о том, что за эти годы ситуация изменилась к лучшему, никто не озвучивал.