В Краснодаре чиновники нашли 10 участков, где можно будет позагорать у воды. Но купаться там по-прежнему опасно

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко не увидел в городе участков для отдыха у воды и решил все изменить. Чиновники нашли 10 территорий, которые можно благоустроить с этой целью

7 июня Андрей Алексеенко опубликовал в своем телеграм-аккаунте пост о зонах для отдыха у воды в городе. По его словам, существующие территории «недоработаны» и не отвечают потребностям города-миллионника. Он также сказал, что в Краснодаре нашли 10 подходящих участков, но сначала их нужно благоустроить.

«Это земельный участок в станице Старокорсунской (там собираются сделать городской пляж), территории по улицам Автолюбителей, Кубанской Набережной, Вишняковой, Парусной, 70-летия Октября, Краснодарский лесопарк, а также Карасунские озёра в районе улицы Карасунской, в границах улиц Горького и Комсомольской, в районе улицы Евдокии Бершанской . Некоторые участки принадлежат муниципалитету, по части территорий будем общаться с собственниками о возможности преобразить береговые линии», — написал Алексеенко.

По его словам, в зонах для отдыха появятся шезлонги, спортивные площадки, лавочки. В пресс-службе мэрии Юга.ру сообщили, что расскажут подробности об открытии первого такого пляжа, но позже.