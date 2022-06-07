В центре Краснодара, в микрорайонах Фестивальном и ХБК отключили горячую воду

Как писали Юга.ру, в Краснодаре начались сезонные отключения горячей воды. Так, в середине мая работы с трубопроводами организовали в Комсомольском микрорайоне, на Черемушках, Ставропольской улице. Закончить ремонт вовремя не смогли — воду дали не 30 мая, а 3 июня, и то не во всех домах.

6 июня в городе отключили еще несколько улиц. Так как график плановых работ на сайте «Краснодартеплоэнерго» не обновляется, мы уточнили у специалистов компании, какие дома затронули отключения. До 20 числа центрального горячего водоснабжения не будет у краснодарцев в микрорайонах Фестивальном и ХБК, в административных зданиях центра города и по другим адресам:

улица Домбайская, 6, 10/1, 10/2 лит 1;

улица Дальняя, 8 к 1, 8 к 2;

улица Гаражная, 107, 107/1, 156 к 1;

улица Яблоневая, 12, 38, 39;

улица Енисейская, 49, 51А, 54, 56;

улица Бородина, 18 к 9, 19, 20, 21, 22, 24;

улица Ялтинская, 73;

улица Уральская, 13, 17;

улица Таганрогская 1, 1 А, 3, 4, 5, 16, 18, 18/1, 22/1, 24;

улица Новгородская, 11, 13, 16, 2/36, 16;

улица Новороссийская, 178, 180 182, 184, 186;

улица Красная, 1-13;

улица Мира, 65;

улица Советская, 1, 2, 7, 11, 15;

улица Коммунаров, 173;

улица Северная, 698, 699, 703, 702 стр 2;

улица Агрономическая, 2/5 лит 1, 2/5 лит 2;

улица Соколова 19/1, 86/1, 86/2, 84;

улица Московская, 137, 133/1 стр 1, 2, 3;

улица 1 Мая, 270 к 1;

улица 40 лет Победы, 178;

улица Новаторов 9/1, 20;

улица Шоссе Нефтяников, 42;

улица Заполярная, 139;

станица Елизаветинская, улица Курганная, 136, 138, 140, 142, 144, 146.

Напомним, в это же время без горячей воды хотели оставить жителей Юбилейного и Славянского микрорайонов, но работы перенесли на 27 июня.

Кроме того, краснодарцев предупредили о плановых отключениях электричества 8-10 июня.