В центре Краснодара, в микрорайонах Фестивальном и ХБК отключили горячую воду

Краснодарский край

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  • Вода © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вода © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Новые отключения горячей воды в Краснодаре продлятся до 20 июня

Как писали Юга.ру, в Краснодаре начались сезонные отключения горячей воды. Так, в середине мая работы с трубопроводами организовали в Комсомольском микрорайоне, на Черемушках, Ставропольской улице. Закончить ремонт вовремя не смогли — воду дали не 30 мая, а 3 июня, и то не во всех домах. 

6 июня в городе отключили еще несколько улиц. Так как график плановых работ на сайте «Краснодартеплоэнерго» не обновляется, мы уточнили у специалистов компании, какие дома затронули отключения. До 20 числа центрального горячего водоснабжения не будет у краснодарцев в микрорайонах Фестивальном и ХБК, в административных зданиях центра города и по другим адресам:

  • улица Домбайская, 6, 10/1, 10/2 лит 1; 
  • улица Дальняя, 8 к 1, 8 к 2;
  • улица Гаражная, 107, 107/1, 156 к 1;
  • улица Яблоневая, 12, 38, 39;
  • улица Енисейская, 49, 51А, 54, 56;
  • улица Бородина, 18 к 9, 19, 20, 21, 22, 24;
  • улица Ялтинская, 73;
  • улица Уральская, 13, 17;
  • улица Таганрогская 1, 1 А, 3, 4, 5, 16, 18, 18/1, 22/1, 24;
  • улица Новгородская, 11, 13, 16, 2/36, 16;
  • улица Новороссийская, 178, 180 182, 184, 186;
  • улица Красная, 1-13;
  • улица Мира, 65;
  • улица Советская, 1, 2, 7, 11, 15;
  • улица Коммунаров, 173;
  • улица Северная, 698, 699, 703, 702 стр 2;
  • улица Агрономическая, 2/5 лит 1, 2/5 лит 2;
  • улица Соколова 19/1, 86/1, 86/2, 84;
  • улица Московская, 137, 133/1 стр 1, 2, 3;
  • улица 1 Мая, 270 к 1;
  • улица 40 лет Победы, 178;
  • улица Новаторов 9/1, 20;
  • улица Шоссе Нефтяников, 42;
  • улица Заполярная, 139;
  • станица Елизаветинская, улица Курганная, 136, 138, 140, 142, 144, 146.

Напомним, в это же время без горячей воды хотели оставить жителей Юбилейного и Славянского микрорайонов, но работы перенесли на 27 июня. 

Кроме того, краснодарцев предупредили о плановых отключениях электричества 8-10 июня.

Водоснабжение Краснодар

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