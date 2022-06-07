В центре Краснодара, в микрорайонах Фестивальном и ХБК отключили горячую воду
Новые отключения горячей воды в Краснодаре продлятся до 20 июня
Как писали Юга.ру, в Краснодаре начались сезонные отключения горячей воды. Так, в середине мая работы с трубопроводами организовали в Комсомольском микрорайоне, на Черемушках, Ставропольской улице. Закончить ремонт вовремя не смогли — воду дали не 30 мая, а 3 июня, и то не во всех домах.
6 июня в городе отключили еще несколько улиц. Так как график плановых работ на сайте «Краснодартеплоэнерго» не обновляется, мы уточнили у специалистов компании, какие дома затронули отключения. До 20 числа центрального горячего водоснабжения не будет у краснодарцев в микрорайонах Фестивальном и ХБК, в административных зданиях центра города и по другим адресам:
- улица Домбайская, 6, 10/1, 10/2 лит 1;
- улица Дальняя, 8 к 1, 8 к 2;
- улица Гаражная, 107, 107/1, 156 к 1;
- улица Яблоневая, 12, 38, 39;
- улица Енисейская, 49, 51А, 54, 56;
- улица Бородина, 18 к 9, 19, 20, 21, 22, 24;
- улица Ялтинская, 73;
- улица Уральская, 13, 17;
- улица Таганрогская 1, 1 А, 3, 4, 5, 16, 18, 18/1, 22/1, 24;
- улица Новгородская, 11, 13, 16, 2/36, 16;
- улица Новороссийская, 178, 180 182, 184, 186;
- улица Красная, 1-13;
- улица Мира, 65;
- улица Советская, 1, 2, 7, 11, 15;
- улица Коммунаров, 173;
- улица Северная, 698, 699, 703, 702 стр 2;
- улица Агрономическая, 2/5 лит 1, 2/5 лит 2;
- улица Соколова 19/1, 86/1, 86/2, 84;
- улица Московская, 137, 133/1 стр 1, 2, 3;
- улица 1 Мая, 270 к 1;
- улица 40 лет Победы, 178;
- улица Новаторов 9/1, 20;
- улица Шоссе Нефтяников, 42;
- улица Заполярная, 139;
- станица Елизаветинская, улица Курганная, 136, 138, 140, 142, 144, 146.
Напомним, в это же время без горячей воды хотели оставить жителей Юбилейного и Славянского микрорайонов, но работы перенесли на 27 июня.
Кроме того, краснодарцев предупредили о плановых отключениях электричества 8-10 июня.