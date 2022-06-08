В Краснодаре появится еще один мурал с погибшим в Украине военным из Краснодарского края

7 июня администрация Краснодара сообщила о двух граффити на военную тематику, которые в этом месяце появятся в Краснодаре

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в городе в июне появятся два новых мурала (это граффити, нарисованное во всю стену дома или другого здания). Один из них — на месте граффити с Серхио Рамосом на улице Школьной, о нем можно прочитать по ссылке. Вторым муралом оформят здание школы № 25 на Рашпилевской, 134. Там рисуют портрет генерал-майора Андрея Суховецкого из Новороссийска. Он погиб во время специальной военной операции в Украине 28 февраля.

«Главная задача проекта — увековечить память о наших земляках-кубанцах», — говорится в пресс-релизе мэрии. Юга.ру поговорили с авторами муралов — это команда художников из творческого объединения Stenaclub. «Да, это административный проект. С этой тематикой мы знакомы давно, поэтому, вероятно, обратились именно к нам. У нас раньше был проект «Лицо школы». По нему мы в Краснодарском крае оформили около 10 школ в Геленджике, Новороссийске, Полтавской, Крымске. Рисовали портреты людей, в честь которых названы школы. Этот портрет (на стене гимназии № 25) мы рисуем по своему эскизу. Нам предоставили в администрации концепцию, а мы ее оформили. Краску нам предоставляют частные спонсоры, краска хорошая — это Marshall, Montana», — рассказал художник Алексей Серебренников.

Портрет генерал-майора Андрея Суховецкого художники начали рисовать 5 июня, закончить его планируют до 11 июня — ко Дню России. «Из других проектов, которые сейчас пока в голове, мы хотим оформить стену дома в Новороссийске. Там будет мурал на пятиэтажке на экологическую тему. Нарисуем дельфина, который выплывает из мусора. Основной посыл — бережливое отношение к природе. В Сочи на Розе Хутор еще будет работа наша, но уже в конце лета. Мы там каждый год что-то оформляем. Да и других проектов тоже много», — рассказал художник.