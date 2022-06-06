«Роза Хутор» передал сочинским школьникам уникальные издания по истории и природе Красной Поляны

Горный курорт «Роза Хутор» передал в школьные библиотеки города книги «История Красной Поляны» и атласы «Птицы Черноморского Кавказа», опубликованные при его поддержке

Ранее Юга.ру сообщали, что при поддержке курорта «Роза Хутор» тиражом в 500 экземпляров вышел первый том «Истории Красной Поляны» краеведа и гида Дмитрия Андреева. В ней собраны важные факты и события, происходившие в районе долины реки Мзымты с древних времен и до начала 1990-х годов. Автор рассказывает, когда долину реки Мзымты заселили греческие семьи, чем жил поселок, кто строил первую дорогу в горы и многое другое. В школьные библиотеки Сочи курорт передал более 150 экземпляров издания.

© Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

«Полгода провожу за текстами, полгода — за походами в горы»: Автор «Истории Красной Поляны» рассказал о создании книги

Иллюстрированный атлас-определитель «Птицы Черноморского Кавказа» рассказывает о самых распространенных птицах юга России с помощью авторских иллюстраций екатеринбугского орнитолога Вадима Рябицева и текста ведущего специалиста по пернатым Сочинского национального парка и Кавказского заповедника Петра Тильбы. Атлас станет полезным пособием на уроках природоведения и биологии, в том числе внеклассных.

© Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

«Вместе с муниципальным детским эколого-биологическим центром мы разработали экскурсионные просветительские практикумы, которые позволяют нашим юным гостям узнать и полюбить горную природу. Развивая партнерство с выдающимися авторами и поддерживая издательские проекты, мы делаем вклад в фонды школьных библиотек Сочи. Эти книги будут полезны преподавателям и учащимся, интересующимися историей и природой города-курорта», — отметил директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

© Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

«Книги «История Красной Поляны» и атласы «Птицы Черноморского Кавказа» будут использовать во всех школьных библиотеках Сочи. Это источник важной и нужной информации о родном крае. Сейчас очень важно, чтобы дети понимали ценность родного города, региона, страны, находили себя в этих условиях и пространствах», — отметила заместитель начальника управления по образованию и науке Сочи Валентина Макарова.