В Краснодарском ЖК «Достояние» открыли аллею с арт-объектами

«ЮгСтройИнвест» открыл в ЖК «Достояние» прогулочную аллею с арт-объектами, сдал 7 и 8 литер комплекса и две парковки

На празднике в честь сдачи 7 и 8 литера ЖК «Достояние» 814 новоселов получили ключи от квартир и первыми увидели новую аллею от «ЮгСтройИнвест». Фонтан с подсветкой, ротонда, клумбы в дизайнерском оформлении, стильные лавочки, качели и яркие арт-объекты — жителям семейного квартала не придется выезжать в парк, чтобы прогуляться на свежем воздухе. Рядом с новой аллеей находится еще одна — школьная — с беседками, шахматами и качелями и арт-объектом «Дневник с оценками». Общая площадь прогулочных зон — 5,5 тыс. кв. метров.

© Фото Владислава Шураева, предоставлено пресс-службой «ЮгСтройИнвест»

Вместе с новой аллеей «ЮгСтройИнвест» сдал два дома и два паркинга. Пока взрослые осматривали свои квартиры, дети развлекались на площадках под зажигательные мелодии кавер-группы. Юных краснодарцев на празднике ждали мастер-классы, аквагрим, игры и подарки от застройщика.

© Фото Владислава Шураева, предоставлено пресс-службой «ЮгСтройИнвест»

© Фото Владислава Шураева, предоставлено пресс-службой «ЮгСтройИнвест»

Квартиры в семейном квартале «Достояние» сдали с предчистовой отделкой — для переезда новоселам останется сделать только косметический ремонт. Холлы в подъездах оформили в дизайнерском стиле с зеркалами в пол.

© Фото Владислава Шураева, предоставлено пресс-службой «ЮгСтройИнвест»

ЖК «Достояние» расположен на Ближнем Западном обходе. Здесь уже работает садик-ясли на 300 мест, а в рамках нацпрограммы «Образование» строят современную школу на 1 тыс. 550 мест и второй детсад — он откроется уже следующим летом. Всего в семейном квартале будет три детсада на 300 мест каждый.

© Фото Владислава Шураева, предоставлено пресс-службой «ЮгСтройИнвест»