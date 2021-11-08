В Краснодаре сдали два литера ЖК «Достояние»

Рядом с 5-м и 6-м литерами ЖК «Достояние» открыли первую в Прикубанском округе электрозаправку

ГК «ЮгСтройИнвест» передала новоселам ключи от комфортных квартир в 5‑м и 6‑м литерах семейного квартала «Достояние». Он расположен на Ближнем Западном обходе. Вместе с домами жильцы получили детскую и спортивную площадки, подземный паркинг и первую в Прикубанском округе электрозарядную станцию.

Электрозаправка удобна для жителей, которые пользуются электрокарами, — благодаря ГК «ЮгСтройИнвест» экологичный транспорт в Краснодаре стал немного доступнее. Заправка может заряжать два автомобиля одновременно.