В Краснодаре сдали два литера ЖК «Достояние»

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест»

Рядом с 5-м и 6-м литерами ЖК «Достояние» открыли первую в Прикубанском округе электрозаправку

ГК «ЮгСтройИнвест» передала новоселам ключи от комфортных квартир в 5‑м и 6‑м литерах семейного квартала «Достояние». Он расположен на Ближнем Западном обходе. Вместе с домами жильцы получили детскую и спортивную площадки, подземный паркинг и первую в Прикубанском округе электрозарядную станцию.

Электрозаправка удобна для жителей, которые пользуются электрокарами, — благодаря ГК «ЮгСтройИнвест» экологичный транспорт в Краснодаре стал немного доступнее. Заправка может заряжать два автомобиля одновременно.

  • © Фото пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест»

Застройщик прорабатывает этапы пребывания человека в доме, чтобы каждая деталь создавала комфорт. Так, на входе жители попадают в холл с высокими потолками, сверкающими зеркалами, керамогранитом. Два скоростных лифта доставят их в квартиру с качественной предчистовой отделкой: ровными стенами, выключателями, разводкой, трубами водоснабжения и канализации.

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Комплексная застройка — один из принципов ГК «ЮгСтройИнвест». Уже 18 лет застройщик развивает социальную инфраструктуру в своих микрорайонах, благоустраивает территорию и снабжает жителей функциональными парковками. Детские площадки, зонированные по возрасту, проектируют вместе с психологами. Воркаут-площадки во дворах оборудуют антивандальными тренажерами.

Напомним, в этом году «ЮгСтройИнвест» получил награду «Надежный застройщик России» и был отмечен премией Urban Awards 2021.

ГК «ЮгСтройИнвест» Недвижимость Строительство

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