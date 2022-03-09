Еще трое кубанских военных погибли во время спецоперации в Украине

9 марта стало известно еще о трех погибших в Украине военных из Краснодарского края

Напомним, «спецоперация» в Украине началась 24 февраля, об этом в тот же день сообщил президент РФ Владимир Путин. О первых погибших рассказали 27 февраля, но не назвали точное число.

1 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что в Украине погиб командир разведроты Александр Лысенко из Кавказского района. 2 марта стало известно, что погибли еще Александр и Василий Муренькие из Кореновского района. 3 марта в мэрии Новороссийска рассказали о гибели заместителя командующего 41-й общевойсковой армией сухопутных войск России генерал-майора Андрея Суховецкого.

8 марта в телеграм-канале «Щербиновский курьер» сообщили о смерти старшего лейтенанта Николая Белого. Он командовал десантно-штурмовым взводом 5-й десантно-штурмовой роты. Ему было 25 лет.

9 марта газета «Анапское Черноморье» написала о гибели майора Андрея Бурлакова и сержанта Владимира Орешко из Анапы во время боев за аэродром Херсона. Они представлены к награждению орденом Мужества посмертно.