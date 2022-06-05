В Геленджике прошел митинг против генплана
5 июня в Геленджике состоялся митинг с требованиями отменить новые правила застройки, а также уволить мэра курорта и губернатора края
Сегодня, 5 июня, в Геленджике состоялся протестный митинг — об этом сообщает телеграм-канал «Хороший Геленджик».
На пересечении улиц Горная и Пушкина (площадь перед Старым кладбищем) собрались местные жители, недовольные новым генпланом, а также имеющими место, по их мнению, земельными махинациями.
Среди целей митинга в уведомлении, поданном в мэрию, были указаны:
- информирование граждан об антинародном генплане курорта;
- требование внесения в ПЗЗ (правила застройки и землепользования) предложений от жителей Геленджика;
- требования решения проблем с земельными участками поселка «Пушкинский дол»;
- требования отставки губернатора Вениамина Кондратьева, мэра Геленджика Алексея Богодистова, его заместителя Андрея Грачева, а также главного архитектора города-курорта Екатерины Семеновой.
Изначально митинг хотели провести в центре города, однако мэрия Геленджика отказала активистам. Как утверждают сами активисты, эо было сделано «под предлогом того, что чиновники не знают такого места в городе как "ДК" (Дворец Культуры)».
Предполагаемое количество участников в заявке оценивалось в 300 человек. О фактической посещаемости митинга можно примерно судить по фотографиям с места событий.
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Претензии протестующих геленджичан к обновленному варианту ПЗЗ заключаются в том, что, по их мнению, свежедобавленные правила позволят чиновникам лишать граждан жилья и бизнеса по своему усмотрению. В мэрии, наоборот, настаивают, что теперь документ позволяет упорядочить застройку прибрежной полосы.
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Касательно поселка «Пушкинский дол» ситуация такова: там было продано под застройку 442 участка, которые впоследствии оказались расположенными в особо охраняемой лесопарковой зоне — то есть индивидуальное строительство там запрещено. И теперь по закону полагается снести всё, что покупатели уже успели там построить.
Отметим, что две недели назад жители Геленджика обратили внимание на строительство в сосновой роще на Толстом мысу. Мэрия курорта объяснила, что там началось возведение объектов к «Фестивалю волшебных фонарей» и что появившийся в роще забор не помешает беспрепятственному проходу к морю. А вскоре геленджичанам даже пообещали бесплатные билеты на «Фестиваль волшебных фонарей» — правда, только при наличии местной прописки.