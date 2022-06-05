В Геленджике прошел митинг против генплана

5 июня в Геленджике состоялся митинг с требованиями отменить новые правила застройки, а также уволить мэра курорта и губернатора края

Сегодня, 5 июня, в Геленджике состоялся протестный митинг — об этом сообщает телеграм-канал «Хороший Геленджик».

На пересечении улиц Горная и Пушкина (площадь перед Старым кладбищем) собрались местные жители, недовольные новым генпланом, а также имеющими место, по их мнению, земельными махинациями.

Среди целей митинга в уведомлении, поданном в мэрию, были указаны:

информирование граждан об антинародном генплане курорта;

требование внесения в ПЗЗ (правила застройки и землепользования) предложений от жителей Геленджика;

требования решения проблем с земельными участками поселка «Пушкинский дол»;

требования отставки губернатора Вениамина Кондратьева, мэра Геленджика Алексея Богодистова, его заместителя Андрея Грачева, а также главного архитектора города-курорта Екатерины Семеновой.

Изначально митинг хотели провести в центре города, однако мэрия Геленджика отказала активистам. Как утверждают сами активисты, эо было сделано «под предлогом того, что чиновники не знают такого места в городе как "ДК" (Дворец Культуры)».

Предполагаемое количество участников в заявке оценивалось в 300 человек. О фактической посещаемости митинга можно примерно судить по фотографиям с места событий.