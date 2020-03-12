Предприниматель получила срок за обман дольщиков «Пушкинского дола» под Геленджиком, но уже отбыла его под арестом

В Краснодарском крае в марте вынесли приговор по делу об обмане дольщиков поселка «Пушкинский дол» под Геленджиком

Директор ООО «Старт-Инвест» Инна Кущ обвинялась по п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По данным следствия, женщина незаконно реализовывала право аренды лесных участков якобы в поселке «Пушкинский дол», однако приобретенные гражданами участки оказалась расположенными в лесопарковой зоне, где возведение жилья невозможно. Потерпевшими по делу признали 158 человек, ущерб оценивается на сумму более 138,5 млн рублей.

10 марта Геленджикский городской суд приговорил ее к трем годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе суда. «Коммерсантъ» пишет, что срок женщина отбыла под домашним арестом. Потерпевшие, по информации издания, не намерены обжаловать приговор. По их словам, им было важно, чтобы суд признал сам факт обмана покупателей участков. При этом адвокат потерпевших Михаил Беньяш заявил, что те убеждены в том, что Инна Кущ является всего лишь пособником, настоящие организаторы незаконной схемы не установлены. Он добавил, что люди и защита намерены добиваться привлечения к ответственности всех причастных к обману покупателей. Как пишет «Кавказский узел», иски потерпевших о возмещении морального вреда признаны судом безосновательными. В канцелярии суда пояснили, что по данной категории дел иски о взыскании морального вреда не подаются — вред был причинен материальный, а таких исков не поступало. Издание также отмечает, что потерпевшие намерены добиваться своих прав на купленные участки и построенные на них дома. Пока ни один дом не был снесен , но иски поданы почти к половине жителей с требованием о сносе и изъятии участков.

Проект «Пушкинский дол» был анонсирован в 2012 году как пилотный в серии коттеджных поселков «Классики», названных именами русских писателей. Застройка должна была осуществляться на площади почти 40 га под Геленджиком. Земли лесного фонда находились в аренде у индивидуальных предпринимателей, которые заключали договоры уступки права аренды с гражданами. Владельцы коттеджей, в свою очередь, заявили, что пострадали из-за обманных операций с их землей — по их словам, приобретение участков было законным и власти Геленджика пообещали покупателям перевести эти земли в категорию предназначенных под ИЖС, но после продажи всех 442 участков передумали. Суды после этого начали принимать решения о сносе домов и изъятии участков.

«Новая газета» в 2017 году писала, что первой компанией, которая получила в аренду от Минприроды земли лесничества под Геленджиком, стала компания «Краснодар-Ресурс», аффилированная с Александром Ткачевым. Но реализовывать участки от своего имени «Краснодар-Ресурс» не стала, переуступив право аренды«Черноморской финансовой компании»сестре бывшего вице-губернатора и соратника Ткачева Александра Ремезкова. Однако и ЧФК не стала официально заниматься реализацией участков — в 2012 году передала это право двум индивидуальным предпринимателям: Инне Кущ и сестре Ремезкова Жанне Арефьевой. Участки реализовали через два ИП и компанию «Старт-Инвест», директором которой стала Кущ.75% в «Старт-Инвест» на тот момент принадлежало Алексею Гайдамашко; он в материалах уголовного дела фигурирует как «личный водитель» Ремезкова.