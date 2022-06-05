Казаки попросили у Госдумы монополию на охранные услуги

Кубанские законодатели направили председателю российской Госдумы пакет документов с предлагаемыми поправками к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ), сообщает «КоммерсантЪ». В случае принятия эти поправки сделают казачьи ЧОПы монополистами на рынке охранных услуг.

«Казачьи охранные организации, учрежденные войсковыми казачьими обществами, являются наиболее профессионально подготовленными организациями среди частных охранных организаций», гласит пояснительная записка к законопроекту. Принять поправки предлагается «в связи с социально-экономической обстановкой, возникшей в течение спецоперации РФ на территории Украины, и возросшей угрозой террористических атак».

Напомним, что в новом проекте краевого бюджета на финансирование госпрограммы «Казачество Кубани» до 2027 года заложено 13,3 миллиарда рублей. Также в конце прошлого года YouTube заблокировал фильм-расследование проекта «Редакция» об истории казачества по требованию Кубанского казачьего хора, но через несколько дней хор свою жалобу отозвал.