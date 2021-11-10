Кубанский казачий хор отозвал жалобу на фильм «Редакции». Внук Захарченко объяснил, что это вообще было
Фильм «Редакции» о казаках снова доступен к просмотру. Юга.ру поговорили с Виктором Захарченко-младшим и узнали его версию случившегося
Напомним, съемочная группа ютуб-канала «Редакция» сняла фильм, в котором постаралась рассказать зрителям об историческом прошлом и настоящем казаков. Съемки проходили в Краснодарском крае и на Дону. Сам ролик вышел 14 октября.
2 ноября журналист Алексей Пивоваров, который ведет этот канал, сообщил в своем телеграм-канале, что видео заблокировали из-за жалобы на авторские права. Сама жалоба поступила от ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор».
Пивоваров рассказал, что выпуск был заблокирован из-за жалобы руководителя и гендиректора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко на использование фрагмента песни «Не для меня придет весна».
В телеграм-канале Kub Mash появилась запись разговора с заместителем директора ансамбля Виктором Захарченко (внук). В ней Захарченко-младший утверждает, что «Редакция» не согласовала права на использование песен. Он также уточнил, что давал разрешение журналистам на съемку репетиции хора. В самом ролике используется другая запись. По словам Захарченко-младшего, некоторые слова Пивоваров вырвал из контекста и пожелал журналисту быть честным, «а не рассказывать байки».
5 ноября Алексей Пивоваров уточнил, что жалоба на фильм поступила именно от внука Виктора Захарченко. По его словам, накануне Захарченко-младший вышел на связь со съемочной группой и потребовал еще 50 тыс. рублей. Тогда журналист напомнил, что аудио-контент был оплачен.
После этого Пивоваров заявил, что «Редакция» намерена отсудить в качестве компенсации 1 рубль и добиться разблокировки видео.
9 ноября в инстаграм-канале Пивоварова появился пост, что выпуск про казаков доступен, а жалоба была отозвана.
«Господин Захарченко-младший после публикации нашей статьи про происходящее в «Кубанском казачьем хоре» почел за благо отозвать претензию на наш выпуск. И денег больше с нас не просит. Хочет только, чтобы мы убрали из выпуска все, что связано с хором. Мы, конечно, убирать ничего не будем, а в качестве жеста доброй воли не подадим, как собирались, на Захарченко в суд, поскольку он выполнил наши требования», — написал Пивоваров.
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Журналисту Юга.ру удалось связаться с Виктором Захарченко-младшим. Он объяснил, почему подал жалобу и чем завершился конфликт. Внук Виктора Захарченко подтвердил, что жалоба на фильм действительно отозвана.
«Мы довольны качеством фильма, но мы не довольны форматом, в котором преподносится отрывок. Ведь в действительности казачество являет собой гораздо большую систему и духовно-нравственную структуру, нежели было отражено в фильме. Повторюсь, что с технической точки зрения у нас к ним претензий нет. Поймите, никакой кровной мести с нашей стороны нет. В правовом поле мы все равно бы оказались правы. Все, что происходит вокруг этой ситуации можно назвать хайпом, ведь Алексей Пивоваров мог выложить свой ролик после блокировки, но уже без нашего 20-секундного отрывка. Никто не мешал ему этого сделать», — сказал Захарченко-младший.
Он также отметил, что Пивоваров не упускает возможности напомнить, что оплатил использование фрагмента, однако не называет цену.
«Договор между хором и Пивоваровым был заключен на символическую сумму 1 тыс. рублей. У нас был факт нарушения авторских прав, о которых не было договора. Надо быть человеком в первую очередь», — заявил журналисту Юга.ру Захарченко-младший.
Первый заместитель директора Кубанского казачьего хора уточнил, что претензия к Пивоварову исходила не лично от него, а от всей организации.