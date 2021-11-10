Кубанский казачий хор отозвал жалобу на фильм «Редакции». Внук Захарченко объяснил, что это вообще было

Фильм «Редакции» о казаках снова доступен к просмотру. Юга.ру поговорили с Виктором Захарченко-младшим и узнали его версию случившегося

Напомним, съемочная группа ютуб-канала «Редакция» сняла фильм, в котором постаралась рассказать зрителям об историческом прошлом и настоящем казаков. Съемки проходили в Краснодарском крае и на Дону. Сам ролик вышел 14 октября. 2 ноября журналист Алексей Пивоваров, который ведет этот канал, сообщил в своем телеграм-канале, что видео заблокировали из-за жалобы на авторские права. Сама жалоба поступила от ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор».

Пивоваров рассказал, что выпуск был заблокирован из-за жалобы руководителя и гендиректора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко на использование фрагмента песни «Не для меня придет весна». В телеграм-канале Kub Mash появилась запись разговора с заместителем директора ансамбля Виктором Захарченко (внук). В ней Захарченко-младший утверждает, что «Редакция» не согласовала права на использование песен. Он также уточнил, что давал разрешение журналистам на съемку репетиции хора. В самом ролике используется другая запись. По словам Захарченко-младшего, некоторые слова Пивоваров вырвал из контекста и пожелал журналисту быть честным, «а не рассказывать байки».

5 ноября Алексей Пивоваров уточнил, что жалоба на фильм поступила именно от внука Виктора Захарченко. По его словам, накануне Захарченко-младший вышел на связь со съемочной группой и потребовал еще 50 тыс. рублей. Тогда журналист напомнил, что аудио-контент был оплачен. После этого Пивоваров заявил, что «Редакция» намерена отсудить в качестве компенсации 1 рубль и добиться разблокировки видео. 9 ноября в инстаграм-канале Пивоварова появился пост, что выпуск про казаков доступен, а жалоба была отозвана. «Господин Захарченко-младший после публикации нашей статьи про происходящее в «Кубанском казачьем хоре» почел за благо отозвать претензию на наш выпуск. И денег больше с нас не просит. Хочет только, чтобы мы убрали из выпуска все, что связано с хором. Мы, конечно, убирать ничего не будем, а в качестве жеста доброй воли не подадим, как собирались, на Захарченко в суд, поскольку он выполнил наши требования», — написал Пивоваров.

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Журналисту Юга.ру удалось связаться с Виктором Захарченко-младшим. Он объяснил, почему подал жалобу и чем завершился конфликт. Внук Виктора Захарченко подтвердил, что жалоба на фильм действительно отозвана.



«Мы довольны качеством фильма, но мы не довольны форматом, в котором преподносится отрывок . Ведь в действительности казачество являет собой гораздо большую систему и духовно-нравственную структуру, нежели было отражено в фильме. Повторюсь, что с технической точки зрения у нас к ним претензий нет. Поймите, никакой кровной мести с нашей стороны нет. В правовом поле мы все равно бы оказались правы. Все, что происходит вокруг этой ситуации можно назвать хайпом , ведь Алексей Пивоваров мог выложить свой ролик после блокировки, но уже без нашего 20-секундного отрывка. Никто не мешал ему этого сделать», — сказал Захарченко-младший.

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