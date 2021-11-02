Ютуб заблокировал фильм «Редакции» про казачество по требованию Кубанского казачьего хора
2 ноября журналист Андрей Пивоваров сообщил, что будет судиться с Кубанским казачьим хором из-за блокировки выпуска «Редакции» на ютубе
14 октября ютуб-канал «Редакция», который ведет российский журналист Алексей Пивоваров, выпустил видео об истории казачества. Съемочная команда снимала выпуск на Дону и Кубани.
2 ноября Пивоваров в своем телеграм-канале сообщил, что видео заблокировали из-за жалобы на авторские права от ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор». Журналист подчеркнул, что во время съемок команда заключила договор и заплатила коллективу за использование контента.
Телеграм-канал Kub Mash опубликовал запись разговора с замдиректором ансамбля Виктором Захарченко, где он утверждает, что «Редакция» не согласовала права на использование песен. Захарченко заявил, что журналистам разрешили снять репетицию хора, а в видео использовалась другая запись. Также замдиректору не понравились слова Пивоварова, которые он якобы вырвал из контекста, и пожелал журналисту быть честным, а не «рассказывать байки».
Позже Пивоваров в своем телеграм-канале рассказал подробности конфликта. По словам журналиста, выпуск заблокировали из-за жалобы руководителя и гендиректора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко на использование фрагмента песни «Не для меня придет весна». Пивоваров снова подчеркнул, что «Редакция» заплатила за использование аудио-контента.
«И вот сейчас самое интересное, дорогие друзья. Поскольку мы в «Редакции» очень тщательно подходим ко всем вопросам, связанным с авторскими правами, мы не просто заключили с «Кубанским хором» договор — мы заплатили ему деньги за использование их интеллектуальной собственности (платежка, конечно, имеется). То есть сначала господин Захарченко взял деньги, а потом заблокировал выпуск», — заявил Пивоваров.
«Редакция» намерена судиться с Захарченко, а Пивоваров пообещал, что в ближайшее время выпуск снова появится на ютубе. В это время журналист предложил посмотреть отрывок из видео, где Захарченко спрашивает, будут ли сейчас люди умирать за царя, веру и отечество и рассуждает о том, что президент России сейчас занимает «царскую позицию».