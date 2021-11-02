Ютуб заблокировал фильм «Редакции» про казачество по требованию Кубанского казачьего хора

2 ноября журналист Андрей Пивоваров сообщил, что будет судиться с Кубанским казачьим хором из-за блокировки выпуска «Редакции» на ютубе

14 октября ютуб-канал «Редакция», который ведет российский журналист Алексей Пивоваров, выпустил видео об истории казачества. Съемочная команда снимала выпуск на Дону и Кубани. 2 ноября Пивоваров в своем телеграм-канале сообщил, что видео заблокировали из-за жалобы на авторские права от ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор». Журналист подчеркнул, что во время съемок команда заключила договор и заплатила коллективу за использование контента. Телеграм-канал Kub Mash опубликовал запись разговора с замдиректором ансамбля Виктором Захарченко, где он утверждает, что «Редакция» не согласовала права на использование песен. Захарченко заявил, что журналистам разрешили снять репетицию хора, а в видео использовалась другая запись. Также замдиректору не понравились слова Пивоварова, которые он якобы вырвал из контекста, и пожелал журналисту быть честным, а не «рассказывать байки».

Позже Пивоваров в своем телеграм-канале рассказал подробности конфликта. По словам журналиста, выпуск заблокировали из-за жалобы руководителя и гендиректора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко на использование фрагмента песни «Не для меня придет весна». Пивоваров снова подчеркнул, что «Редакция» заплатила за использование аудио-контента.