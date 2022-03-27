Больше 13 миллиардов бюджетных рублей выделят на содержание кубанских казаков

На сайте администрации Кубани опубликовали постановление, согласно которому финансирование госпрограммы Краснодарского края «Казачество Кубани» до 2027 года выросло до 13,3 млрд рублей. Это на 91 млн больше, чем выделяли ранее.

Постановление подписал замруководителя краевого департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Александр Кравцов.

Больше денег, в частности, направят на участие казаков в охране общественного порядка на Кубани и защите государственной границы России на постоянной основе.

Почти 5 млн рублей уйдут на подготовку и участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Ранее пресс-служба администрации края сообщала, что в шествии в этом году примут участие 129 кубанских казаков.

Еще 1,85 млн рублей выделили на содержание кадетских корпусов Краснодарского края.