В Краснодаре появится новый жилой район в 17 гектаров. Работа над проектом уже началась

На международном форуме недвижимости «Движение» в Сочи подписали соглашение о новом проекте жилого района в Краснодаре от СК «ЮгСтройИмпериал»

СК «ЮгСтройИмпериал» построит в столице Кубани инновационный жилой район площадью 17 гектаров, состоящий из домов, коммерческих площадок и объектов социальной инфраструктуры. На территории будут два детсада и школа на 1 тыс. 100 мест.

Разработкой архитектурной концепции нового жилого района уже занимается компания DeVision.

Архитектурное бюро DeVision занимается проектированием и брендингом для застройщиков. Компания работает с 2009 года и является организатором форума недвижимости «Движение» в Сочи.



СК «ЮгСтройИмпериал» — лидер Краснодарского края по объемам текущего строительства, объему ввода жилья и потребительским качествам ЖК. Девелопер возводит в регионе свыше 1,5 млн кв. метров жилья, включая застройку на Черноморском побережье.

На международном форуме недвижимости «Движение» в Сочи, где дискутируют и обмениваются опытом топовые застройщики России и СНГ, учредитель и гендиректор «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов и основатель архитектурно-брендинговой компании DeVision Илья Пискулин подписали соглашение о партнерстве.

«Сегодня для создания продукта, аккумулирующего в себе все лучшие российские и мировые практики строительства, архитектуры, дизайна, благоустройства, мы выбираем самых передовых, интересных проектировщиков. И архитектурное бюро DeVision — одна из таких компаний. Мы хотим, чтобы в нашем городе и регионе появлялось как можно больше продуктов, которые обеспечат по-настоящему комфортный уровень жизни для людей. Работа над этим проектом начнется уже в этом году», — прокомментировал соглашение гендиректор «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов.