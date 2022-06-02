Топ-менеджеры СК «ЮгСтройИмпериал» выступили на международном форуме «Движение» в Сочи
Три спикера от строительной компании «ЮгСтройИмпериал» выступили на международном форуме недвижимости «Движение» в Сочи
Форум «Движение» собрал в Сочи более полутора тысяч участников — лидеров строительной отрасли в России и странах СНГ. Его ключевая тема — развитие бизнеса в турбулентное время и инструменты антикризисного управления строительством. Мероприятие проходит в Сочи уже в третий раз, организатор — архитектурно-брендинговая компания DeVision.
Спикеры форума — лучшие практики отрасли, прошедшие строгий отбор. Их выступления, тезисы и доклады организаторы анализировали заранее. На мероприятии присутствовали несколько организаций-застройщиков Кубани, но право выступить получили только топ-менеджеры компании «ЮгСтройИмпериал» — коммерческий директор Анастасия Маслеха, директор по маркетингу Евгения Тодорова и HR-директор Анна Коваленко.
«На этом форуме всегда собираются спикеры самого высокого уровня, и, конечно, компания гордится своими экспертами — топ-менеджерами, которых пригласили выступить на площадке «Движения». На мероприятие приехали 36 наших сотрудников из разных подразделений, потому что нам важно учиться у лучших и делиться опытом», — отметил первый заместитель гендиректора СК «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко.
По данным рейтинга единого ресурса застройщиков ЕРЗ.РФ за май 2022 года, СК «ЮгСтройИмпериал» стал лидером Краснодарского края по объемам текущего строительства, объему ввода жилья и потребительским качествам ЖК. Девелопер возводит в регионе свыше 1,5 млн кв. метров жилья, включая застройку на Черноморском побережье.