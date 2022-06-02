Топ-менеджеры СК «ЮгСтройИмпериал» выступили на международном форуме «Движение» в Сочи

Три спикера от строительной компании «ЮгСтройИмпериал» выступили на международном форуме недвижимости «Движение» в Сочи

Форум «Движение» собрал в Сочи более полутора тысяч участников — лидеров строительной отрасли в России и странах СНГ. Его ключевая тема — развитие бизнеса в турбулентное время и инструменты антикризисного управления строительством. Мероприятие проходит в Сочи уже в третий раз, организатор — архитектурно-брендинговая компания DeVision.

Спикеры форума — лучшие практики отрасли, прошедшие строгий отбор. Их выступления, тезисы и доклады организаторы анализировали заранее. На мероприятии присутствовали несколько организаций-застройщиков Кубани, но право выступить получили только топ-менеджеры компании «ЮгСтройИмпериал» — коммерческий директор Анастасия Маслеха, директор по маркетингу Евгения Тодорова и HR-директор Анна Коваленко.

© Фото Нинель Борисовой, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИмпериал»

© Фото Нинель Борисовой, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИмпериал»

«На этом форуме всегда собираются спикеры самого высокого уровня, и, конечно, компания гордится своими экспертами — топ-менеджерами, которых пригласили выступить на площадке «Движения». На мероприятие приехали 36 наших сотрудников из разных подразделений, потому что нам важно учиться у лучших и делиться опытом», — отметил первый заместитель гендиректора СК «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко.