Топ-менеджеры СК «ЮгСтройИмпериал» выступили на международном форуме «Движение» в Сочи

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нинель Борисовой, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИмпериал»
    © Фото Нинель Борисовой, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИмпериал»

Три спикера от строительной компании «ЮгСтройИмпериал» выступили на международном форуме недвижимости «Движение» в Сочи

Форум «Движение» собрал в Сочи более полутора тысяч участников — лидеров строительной отрасли в России и странах СНГ. Его ключевая тема — развитие бизнеса в турбулентное время и инструменты антикризисного управления строительством. Мероприятие проходит в Сочи уже в третий раз, организатор — архитектурно-брендинговая компания DeVision.

Спикеры форума — лучшие практики отрасли, прошедшие строгий отбор. Их выступления, тезисы и доклады организаторы анализировали заранее. На мероприятии присутствовали несколько организаций-застройщиков Кубани, но право выступить получили только топ-менеджеры компании «ЮгСтройИмпериал» — коммерческий директор Анастасия Маслеха, директор по маркетингу Евгения Тодорова и HR-директор Анна Коваленко.

  • © Фото Нинель Борисовой, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИмпериал»
    © Фото Нинель Борисовой, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИмпериал»
  • © Фото Нинель Борисовой, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИмпериал»
    © Фото Нинель Борисовой, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИмпериал»

Читайте также:

«На этом форуме всегда собираются спикеры самого высокого уровня, и, конечно, компания гордится своими экспертами — топ-менеджерами, которых пригласили выступить на площадке «Движения». На мероприятие приехали 36 наших сотрудников из разных подразделений, потому что нам важно учиться у лучших и делиться опытом», — отметил первый заместитель гендиректора СК «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко.

По данным рейтинга единого ресурса застройщиков ЕРЗ.РФ за май 2022 года, СК «ЮгСтройИмпериал» стал лидером Краснодарского края по объемам текущего строительства, объему ввода жилья и потребительским качествам ЖК. Девелопер возводит в регионе свыше 1,5 млн кв. метров жилья, включая застройку на Черноморском побережье.

Благоустройство Жилье Недвижимость Сочи Строительство Форумы

Новости

«Воронежский шампиньон» вложит 1,8 млрд рублей в расширение производства на Кубани. Грибов станет в два раза больше
В краснодарской многоэтажке уже больше трех суток нет газа из-за долгов управляющей компании
В Краснодаре покажут перформанс «Голая правда» про секс и закончат театральный сезон вечеринкой с шампанским
В Краснодаре дерево упало на жилой дом и автомобиль
Между Сочи и Дагомысом появится новая электричка
После прокурорской проверки 26 сотрудников краснодарской думы и мэрии привлекли к ответственности

Лента новостей

В Краснодаре открыли три детских сада
Сегодня, 12:53
В Краснодаре открыли три детских сада
Вода в Азовском море потеплела до 21 °C
Сегодня, 11:33
Вода в Азовском море потеплела до 21 °C
Роспотребнадзор начал проверку
Гидроузел всех проблем
31 мая, 15:35
Гидроузел всех проблем
Как жители Абинского района оказались по ту сторону цивилизации после обрушения плотины

Реклама на сайте