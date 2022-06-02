В суд передали уголовное дело о гибели рабочего на стройке в Адлере

2 июня прокуратура Адлерского района Сочи сообщила, что ответственного за охрану труда на одной из адлерских строек будут судить. Прокурор обвиняет его в нарушении правил безопасности при строительстве, из-за которого погиб человек (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

По данным следствия, 13 марта рабочий упал с 12 этажа строящегося здания и разбился. Он выполнял строительно-монтажные работы на объекте, который не соответствовал требованиям по охране труда и безопасности.