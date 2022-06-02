В марте строитель упал с 12 этажа здания в Адлере и погиб. Ответственного за охрану труда будут судить
В суд передали уголовное дело о гибели рабочего на стройке в Адлере
2 июня прокуратура Адлерского района Сочи сообщила, что ответственного за охрану труда на одной из адлерских строек будут судить. Прокурор обвиняет его в нарушении правил безопасности при строительстве, из-за которого погиб человек (ч. 2 ст. 216 УК РФ).
По данным следствия, 13 марта рабочий упал с 12 этажа строящегося здания и разбился. Он выполнял строительно-монтажные работы на объекте, который не соответствовал требованиям по охране труда и безопасности.
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