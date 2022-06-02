В марте строитель упал с 12 этажа здания в Адлере и погиб. Ответственного за охрану труда будут судить

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В суд передали уголовное дело о гибели рабочего на стройке в Адлере

2 июня прокуратура Адлерского района Сочи сообщила, что ответственного за охрану труда на одной из адлерских строек будут судить. Прокурор обвиняет его в нарушении правил безопасности при строительстве, из-за которого погиб человек (ч. 2 ст. 216 УК РФ). 

По данным следствия, 13 марта рабочий упал с 12 этажа строящегося здания и разбился. Он выполнял строительно-монтажные работы на объекте, который не соответствовал требованиям по охране труда и безопасности. 

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Уголовное дело рассмотрит Адлерский районный суд. Осужденный за это преступление может получить до пяти лет лишения свободы. 

Юга.ру часто пишут о печальных происшествиях на стройке. Так, год назад 17-летнего парня затянуло в конвеерную ленту, он погиб. В марте 2021 года на Кубани завели уголовное дело после того, как водителя насмерть придавило автокраном. В 2019 году рабочий сорвался с крыши «Галереи Краснодар», в его смерти обвинили сотрудницу фирмы-подрядчика.

Безопасность Несчастные случаи Происшествия смерть Строительство Суд

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В марте строитель упал с 12 этажа здания в Адлере и погиб. Ответственного за охрану труда будут судить
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