Материалы проверки по гибели рабочего Белореченского полигона передали в СК, но полиция с этим не торопилась

30 октября рабочий Белореченского полигона упал с грузовика на бетонную плиту. Спустя две недели он скончался. Дело по этому факту до сих пор не возбуждено

Ранее Юга.ру писали, что 52-летний Олег Коломийцев, который работал сортировщиком отходов на Белореченском полигоне, за который отвечает АО «Крайжилкомресурс», получил травму головы во время смены. Случилось это вечером 30 октября. По словам родственников мужчины, он вообще не должен был там находиться. 13 ноября мужчина умер в больнице.

Сын погибшего рабочего рассказал Юга.ру, что все произошедшее на полигоне хотели выставить как несчастный случай. Родственникам мужчины позвонили вечером 30 октября, попросили забрать Олега Коломийцева и сказать медикам, что упал он не на территории полигона, а дома. Кроме того, около часа другие работники завода просто не звонили в скорую. В итоге мужчину с травмой головы положили в машину и вывезли за территорию полигона, предложив родственникам самим забрать его. В конце концов пострадавшего все-таки доставил в больницу, где он впоследствии скончался.

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По факту случившегося началась проверка сотрудниками трудовой инспекции и полицейскими. Однако правоохранители долгое время не передавали материалы дела в СК. Интересы пострадавшей семьи представляет адвокат Алексей Аванесян. 25 ноября он опубликовал на своей странице в фейсбук постановление, подписанное заместителем межрайонного прокурора Федосеенко. В постановлении говорится об удовлетворении жалобы юриста на несогласованные действия при проведении процессуальной проверки сотрудниками ОМВД по Белорчесенкскому району. Дело в том, что в действиях сотрудников полигона усматривались признаки уголовного преступления по статье о нарушении требований охраны труда, но материал в следственные органы передан не был.

«Не совсем понятно, почему материалы так долго не передавали в Белореченский межрайонный следственный отдел СК. С моей стороны на действия сотрудников полиции была подана жалоба в прокуратуру. На момент публикации постановления, материалы уже были переданы. Также в страховую компанию было подано заявление, для проведения проверки оказания медицинских услуг пострадавшему. Это обычная практика, здесь нет ничего особенного. По моему мнению, если бы в полиции так долго не держали материалы, уголовное дело уже возбудили. Сейчас же следователь, который занимается этим делом, сообщил, что будет продлевать сроки проверки, согласно ст. 144 УПК РФ, до 30 дней», — рассказал Юга.ру Алексей Аванесян.