В «Галерее Краснодар» рабочий насмерть сорвался с крыши. В этом обвинили сотрудницу фирмы-подрядчика

Краснодарский край

Распечатать

В ТРЦ «Галерея Краснодар» ночью 10 июня погиб рабочий, в этом обвинили 24-летнюю сотрудницу фирмы-подрядчика

По версии следствия, АО «Галерея Краснодар» заключило договор с ООО «МеталлПро», по которому компания с 5 по 14 июня должна была заменить стеклопакеты. Вечером 10 июня 39-летний рабочий, который находился на крыше торгового центра, оступился в демонтированную раму и упал на эскалатор между вторым и третьим этажом. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

В тот же день очевидица рассказала порталу Юга.ру о происшествии, однако тогда редакция не добилась оперативного комментария от правоохранительных органов.

«На эскалаторе на третьем этаже труп. Видимо, сорвался рабочий. Он был сложен поперек эскалатора, ноги в обратную сторону, кровь. Около часа ночи я из кино выходила, спускалась вниз и увидела», — рассказала порталу Юга.ру девушка.

После случившегося следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемой стала 24-летняя девушка, которая в ООО «МеталлПро» была ответственной за соблюдение правил и норм охраны труда при ведении строительных работ на объекте. По мнению следователей, она допустила к работе специалистов без необходимой квалификации, не приняла меры по их обучению и не обеспечила их страховкой.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направили в суд. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Краснодар Прокуратура смерть ТРЦ «Галерея Краснодар»

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Стали известны сроки завершения строительства развязки на М4 «Дон» под Краснодаром
В Геленджике туристка упала у водопада Чаша любви и не смогла идти дальше
Один человек погиб в лобовом ДТП в Краснодарском крае
В горах Сочи у туристки случился криз. Ее эвакуировали на вертолете
В Адыгее в этом году выросло количество собранного урожая
В России запретили использовать дроны и коптеры без регистрации

Лента новостей

Статьи Партнерский

Бургеролог, криптоброкер и пикап‑советчик

Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?

Статьи

Идем в поход

Горячий Ключ, Богатырские пещеры, маршрут одного дня

Краснодарского застройщика объявили в розыск

Он сбежал из‑под домашнего ареста

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале