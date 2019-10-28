В «Галерее Краснодар» рабочий насмерть сорвался с крыши. В этом обвинили сотрудницу фирмы-подрядчика

По версии следствия, АО «Галерея Краснодар» заключило договор с ООО «МеталлПро», по которому компания с 5 по 14 июня должна была заменить стеклопакеты. Вечером 10 июня 39-летний рабочий, который находился на крыше торгового центра, оступился в демонтированную раму и упал на эскалатор между вторым и третьим этажом. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

В тот же день очевидица рассказала порталу Юга.ру о происшествии, однако тогда редакция не добилась оперативного комментария от правоохранительных органов.

«На эскалаторе на третьем этаже труп. Видимо, сорвался рабочий. Он был сложен поперек эскалатора, ноги в обратную сторону, кровь. Около часа ночи я из кино выходила, спускалась вниз и увидела», — рассказала порталу Юга.ру девушка.

После случившегося следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемой стала 24-летняя девушка, которая в ООО «МеталлПро» была ответственной за соблюдение правил и норм охраны труда при ведении строительных работ на объекте. По мнению следователей, она допустила к работе специалистов без необходимой квалификации, не приняла меры по их обучению и не обеспечила их страховкой.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направили в суд. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.