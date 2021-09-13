17-летнего парня затянуло в конвейерную ленту на стройке в Анапе. Он погиб

Подросток погиб во время стажировки на стройке в селе Юровка

12 сентября на территории площадки хранения строительных материалов в селе Юровка погиб 17-летний парень. Он проходил стажировку на работе ООО «Торговый дом «Титан», не был официально оформлен. Подростку не объяснили правила техники безопасности и не выдали средства защиты.

Ночью он работал на строительной площадке и его рука попала в барабан-валик конвейерной ленты. Пострадавшего нашла сотрудница предприятия и вызвала врачей, но парень скончался от полученных травм.

Следственный отдел по Анапе возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Анапская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования.