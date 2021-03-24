На Кубани завели уголовное дело после того, как рабочего насмерть придавило автокраном

24 марта СК сообщил о расследовании обстоятельств смерти рабочего, который погиб под грузовым автомобилем в Каневском районе

Происшествие случилось днем 23 марта на улице Красной в станице Стародеревянковской. Автокран демонтировал вышку сотовой связи. Бетонная конструкция перевесила машину, после чего та начала клониться вниз и в конце концов завалилась. Машинист успел выпрыгнуть из кабины, но она упала прямо на него. Кадры с несчастным случаем опубликовали в соцсетях.

Мужчина погиб, а СК и прокуратура организовали проверку. Эксперты начали выяснять, соблюдались ли правила безопасности при проведении работ.

24 марта в пресс-службе СУ СК России по краю сообщили, что завели уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным следствия, 36-летний водитель во время опрокидывания машины оказался зажат между кабиной и землей. В результате потерпевший получил травмы, которые были не совместимы с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Сейчас изымают техническую и иную документацию, расследование дела продолжается.