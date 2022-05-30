Экс-мэр Краснодара напомнил, что статус миллионника не принесет городу больше денег из госбюджета

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов 30 мая сообщил, что практики дополнительного финансирования для городов-миллионников в России нет. Но об этом он уже говорил год назад

Ранее Юга.ру писали, что утром 30 мая Краснодар в очередной раз признали городом, в котором живет более миллиона человек. По предварительным данным Росстата, количество жителей в столице Кубани превысчило отметку в 1 млн человек. Это сразу с радостью отметили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, написав, что «наш регион для жизни выбирают все большее число человек», и мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Он сказал, что «подтвержденному статусу миллионника необходимо соответствовать. И прежде всего в обеспеченности инфраструктурой. Социальной, инженерной, транспортной».

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Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов написал в своем телеграм-канале, что дополнительного финансирования после признания за Краснодаром статуса миллионника можно не ждать.

«Многие думают, что городам-миллионникам сразу дают дополнительное финансирование из госбюджета, как это было в СССР. Сейчас такой практики нет, больше денег автоматически у Краснодара не появится. Однако от точной информации о жителей напрямую зависит качество муниципальных и государственных услуг, которые им предоставляются. При подушевом финансировании цифры статистики непосредственно влияют, например, на число поликлиник, участковых пунктов полиции и других нужных объектов», — написал Первышов.

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Напомним, эти же слова Первышов уже говорил в 2021 году.

Он также сообщил, что без точных данных нельзя в полном объеме профинансировать сферу здравоохранения, потому что «средства выделяются из расчета на меньшее количество человек, чем реально проживает в Краснодаре».

Ранее Юга.ру писали, что в 2016 году Владимир Евланов заявлял, что в Краснодаре проживают 1 млн 250 тыс. человек.

Евгений Первышов Краснодар Чиновники

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