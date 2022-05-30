Экс-мэр Краснодара напомнил, что статус миллионника не принесет городу больше денег из госбюджета

Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов 30 мая сообщил, что практики дополнительного финансирования для городов-миллионников в России нет. Но об этом он уже говорил год назад

Ранее Юга.ру писали, что утром 30 мая Краснодар в очередной раз признали городом, в котором живет более миллиона человек. По предварительным данным Росстата, количество жителей в столице Кубани превысчило отметку в 1 млн человек. Это сразу с радостью отметили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, написав, что «наш регион для жизни выбирают все большее число человек», и мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Он сказал, что «подтвержденному статусу миллионника необходимо соответствовать. И прежде всего в обеспеченности инфраструктурой. Социальной, инженерной, транспортной».

Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов написал в своем телеграм-канале, что дополнительного финансирования после признания за Краснодаром статуса миллионника можно не ждать. «Многие думают, что городам-миллионникам сразу дают дополнительное финансирование из госбюджета, как это было в СССР. Сейчас такой практики нет, больше денег автоматически у Краснодара не появится. Однако от точной информации о жителей напрямую зависит качество муниципальных и государственных услуг, которые им предоставляются. При подушевом финансировании цифры статистики непосредственно влияют, например, на число поликлиник, участковых пунктов полиции и других нужных объектов», — написал Первышов.

Напомним, эти же слова Первышов уже говорил в 2021 году. Он также сообщил, что без точных данных нельзя в полном объеме профинансировать сферу здравоохранения, потому что «средства выделяются из расчета на меньшее количество человек, чем реально проживает в Краснодаре».