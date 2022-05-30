Краснодар снова объявили городом-миллионником

Росстат назвал Краснодар городом-миллионником. Но ему присвоили этот статус еще в 2018 году

Напомним, с 15 октября по 14 ноября 2021 года в России прошла перепись населения. По ее предварительным итогам, численность жителей Краснодара достигла 1,7 млн человек. Окончательные итоги обещают подвести до 31 декабря.

В Росстате рассказали ТАСС 30 мая, что по предварительным итогам в России появились четыре новых город-миллионника — Краснодар, Воронеж, Красноярск и Пермь. Теперь в стране 16 городов, где численность постоянного населения насчитывает более 1 млн человек.

Но Краснодар официально признали миллионником еще в сентябре 2018 года. Тогда бывший мэр Краснодара Евгений Первышов сказал, что кубанская столица стала 16 городом с таким статусом. При этом, еще в 2016 году Владимир Евланов заявлял, что в Краснодаре проживают 1 млн 250 тыс. человек.

Также по предварительным данным переписи в России проживают 147 млн человек. По сравнению с 2010 годом население увеличилось на 2 млн и составило всего 1,4% прироста.