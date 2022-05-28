В Геленджике на «Фестиваль волшебных фонарей» будут бесплатно пускать людей, но только с местной пропиской

28 и 29 мая «Фестиваль волшебных фонарей» в Геленджике запустят в тестовом режиме, в обычном — с 4 июня. Но бесплатный вход организуют только для местных и людей из незащищенных социальных групп

Ранее Юга.ру писали , что жители Геленджика пожаловались на строительство в сосновой роще на Толстом мысе. Речь идет о зеленой зоне (она называется «Сосновая роща у маяка»), которая находится около улицы Революционной. Она примыкает к территории местного отеля. В генплане сосновая роща отражена как «зона озелененных территорий общего пользования (лесопарка, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)». Там появились забор и рабочие, которые начали устанавливать фигуры.

Потом выяснилось, что в роще оборудуют площадку для фестиваля. В мэрии сказали, что там идет монтаж объектов выставки световых инсталляций «Фестиваль волшебных фонарей» по мотивам русских и мировых сказок. При этом проход к морю перекрывать не будут. А организаторы пообещали сохранить сосновую рощу.

Организатор — частный инвестор ООО «Возрождение» (организаторы крупных концертов и фестивалей, работает в России более 10 лет). Сам фестиваль — это международный проект. Ранее такие проводили в Минске, Санкт-Петербурге, Москве, Красноярске и других крупных городах.

Позже организаторы снова связались с журналистом Юга.ру и сообщили, что 28 и 29 мая там проведут «день открытых дверей». С 20:00 до 23:00 пройти на площадку можно будет бесплатно. Пускать будут всех желающих.

«В обычном режиме выставка начнет свою работу с 4 июня. Однако вход останется бесплатным для жителей Геленджика, имеющих официальную регистрацию в городе, а также для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении организаторов фестиваля.

Уточняется, что такое решение приняли по итогам общения с местными жителями.

Ранее Юга.ру писали, что чиновники из администрации Анапы решили сегрегировать пользователей муниципальных парковок. В мэрии планируют сделать разную плату для местных жителей и приезжих.