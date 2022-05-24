Власти Геленджика объяснили стройку в роще фестивалем. Поговорили с организатором события

23 мая жители Геленджика пожаловались на строительство в сосновой роще около улицы Революционной. На следующий день чиновники сообщили, что там пройдет «Фестиваль волшебных фонарей»

В мэрии города тогда не смогли ответить, что строят в роще. В местном отеле журналисту Юга.ру пообещали ответить позже, уточнив, что «отель к строительству, вероятно, не причастен».

Ранее Юга.ру писали , что жители Геленджика заметили появление строителей в сосновой роще на Толстом мысе. Там поставили столбики для забора и начали устанавливать разные фигуры и аттракционы. Территория зеленой зоны, где заметили строителей, помечена в генплане как «зона озелененных территорий общего пользования (лесопарка, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)».

24 мая телеграм-аккаунт пресс-службы администрации Геленджика прокомментировал (в администрации города журналисту Юга.ру подтвердили, что аккаунт принадлежит мэрии) пост местных жителей в группе «Хороший Геленджик». В сообщении говорится, что территория зеленой зоны с 2007 года находится в аренде на 49 лет у ООО «Талискер» (в РФ зарегистрировано семь организаций с таким названием).

«Сейчас идет монтаж объектов выставки световых инсталляций «Фестиваль волшебных фонарей» по мотивам русских и мировых сказок. Сохранность всех деревьев арендатор гарантирует. Проход к морю останется свободным для всех», — говорится в сообщении.

С журналистом сайта Юга.ру связался организатор фестиваля — частный инвестор ООО «Возрождение» (организаторы крупных концертов и фестивалей, работает в России более 10 лет). Сам фестиваль — это международный проект. Ранее такие фестивали проводили в Минске, Санкт-Петербурге, Москве, Красноярске и других крупных городах.

«В этом году фестиваль пройдет в Геленджике (впервые в Краснодарском крае). На территории сосновой рощи установят 24 световые композиции ручной работы. Фестиваль будет работать, предварительно, с 4 июня до 31 августа. Часы работы: с 20:00 до 23:00. Стоимость билетов — 300-900 рублей. Свободный доступ для льготников и разных социальных групп, предусмотрена льготная программа», — рассказала Юга.ру pr-менеджер фестиваля Ольга Жукевич.

Она уточнила, что забор вокруг площадки установили для безопасности граждан и самих фигур. Он там останется на все время работы фестиваля.

«Доступ к морю никак не преграждается. Этот фестиваль не для жителей отеля, а для горожан и туристов. Выбор Геленджика в качестве площадки для фестиваля мотивирован лишь эстетическими вопросами, на фоне заката фигуры будут красиво смотреться», — сказала Ольга Жукевич.