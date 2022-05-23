Парковка в Анапе для местных и приезжих будет стоить по-разному
Чиновники из администрации Анапы решили сегрегировать пользователей муниципальных парковок
23 мая пресс-служба администрации Анапы опубликовала в своем телеграм-канале релиз о появлении в городе «умных» парковок. Сам проект призван освободить дороги от стихийной парковки и упорядочить движение. Иными словами, там хотят сделать дифференцированный тариф — стоимость будет зависеть от месторасположения парковки и ее загрузки.
Читайте также:
«На первом этапе стоимость часа парковки составит 50 рублей. В дальнейшем цены будут корректироваться в зависимости от расстояния до пляжных территорий», — сказал вице-мэр Анапы Виталий Воронов (ранее он возглавлял департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края).
В мэрии уточнили, что глава города поставил задачу дифференцировать ценообразование для местных жителей.
«Наши жители не должны платить за парковки наравне с туристами. Нужно предусмотреть резидентские абонементы для анапчан, а также исключить плату за пользование парковками в ночное время», — сказал Василий Швец.
Напомним, в мае туроператоры заявили, что отели Кубани снижают цены из-за нехватки отдыхающих. Юга.ру опросили отельеров. Оказалось, что не все так однозначно. Наш материал об этом читайте здесь.