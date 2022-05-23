Парковка в Анапе для местных и приезжих будет стоить по-разному

23 мая пресс-служба администрации Анапы опубликовала в своем телеграм-канале релиз о появлении в городе «умных» парковок. Сам проект призван освободить дороги от стихийной парковки и упорядочить движение. Иными словами, там хотят сделать дифференцированный тариф — стоимость будет зависеть от месторасположения парковки и ее загрузки.

«На первом этапе стоимость часа парковки составит 50 рублей. В дальнейшем цены будут корректироваться в зависимости от расстояния до пляжных территорий», — сказал вице-мэр Анапы Виталий Воронов (ранее он возглавлял департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края).

В мэрии уточнили, что глава города поставил задачу дифференцировать ценообразование для местных жителей.