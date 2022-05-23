Жители Геленджика пожаловались на строительство в сосновой роще. В мэрии не смогли оперативно объяснить, что там строят

Утром 23 мая в социальных сетях появилось видео от местной жительницы, которая пожаловалась на строительство в сосновой роще около отеля на Толстом мысе

Телеграм-канал «Хороший Геленджик» опубликовал видео, снятое местной жительницей. Автор ролика рассказала, что на участке сосновой рощи около отеля «Метрополь» началось строительство аттракционов. Территорию там якобы начали огораживать и даже «привезли строительный вагончик». Речь идет о зеленой зоне, которая находится около улицы Революционной. Она примыкает к территории местного отеля.

«Будут устанавливать аттракционы для проживающих в отеле. Уже вбили железные трубы-колья», — говорится в публикации.