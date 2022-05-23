Жители Геленджика пожаловались на строительство в сосновой роще. В мэрии не смогли оперативно объяснить, что там строят
Утром 23 мая в социальных сетях появилось видео от местной жительницы, которая пожаловалась на строительство в сосновой роще около отеля на Толстом мысе
Телеграм-канал «Хороший Геленджик» опубликовал видео, снятое местной жительницей. Автор ролика рассказала, что на участке сосновой рощи около отеля «Метрополь» началось строительство аттракционов. Территорию там якобы начали огораживать и даже «привезли строительный вагончик». Речь идет о зеленой зоне, которая находится около улицы Революционной. Она примыкает к территории местного отеля.
«Будут устанавливать аттракционы для проживающих в отеле. Уже вбили железные трубы-колья», — говорится в публикации.
Начало строительных работ в администрации города не смогли оперативно прокомментировать, предложив написать запрос [что было сделано], ответ на который сотрудники пообещали прислать в течение семи рабочих дней.
В отеле «Метрополь» также пообещали прокомментировать эту информацию позже, но сказали, что «к строительству на территории сосновой рощи они, вероятно, не причастны».
Юга.ру заглянули в новый генплан города, там территория всей зеленой зоны от пляжа «Сады морей» до маяка, помечена как «зона озелененных территорий общего пользования (лесопарка, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)». Эта территория выделена бирюзовым цветом.