Показываем, где мэрия Краснодара хочет обустроить новый городской пляж

Краснодарский край

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  • Мыс на окраине Старокорсунской — к лету 2023-го мэрия планирует превратить его в пляж, оборудованный по мировым курортным стандартам © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Мыс на окраине Старокорсунской — к лету 2023-го мэрия планирует превратить его в пляж, оборудованный по мировым курортным стандартам © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Юга.ру поснимали с высоты птичьего полета окраины Старокорсунской — там к лету 2023-го краснодарцам обещают новый пляж

В сентябре 2019 в Краснодаре закрыли последний городской пляж — огороженную площадку на Затоне с тремя бассейнами 4 на 12 метров. В 2020 году в связи с пандемией эти бассейны открывать не стали. А в мае 2021-го мэрия решила перенести всю эту площадку на территорию Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне.

Однако теперь, кажется, планы поменялись: действующий мэр Краснодара Андрей Алексеенко 12 мая объявил, что в городе в обозримом будущем появится сразу восемь муниципальных пляжных комплексов.

Первый, пилотный проект собираются ввести в эксплуатацию через год. Подрядчик — ООО «Курортный центр «Кукуруза» — обещает, что пляж будет оборудован по самым высоким стандартам мировой курортной отрасли. Располагаться он будет в станице Старокорсунской. Что станет с бассейнами, которые планировали перенести с Затона в Юбилейный микрорайон, не сообщается.

Юга.ру отправились в Старокорсунскую, чтобы посмотреть на локацию, где мэрия планирует оборудовать новый пляж для краснодарцев.

  • Станица Старокорсунская. Здесь, на берегу Краснодарского водохранилища к 2023-му году обещают построить городской пляж © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Станица Старокорсунская. Здесь, на берегу Краснодарского водохранилища к 2023-му году обещают построить городской пляж © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • Станица Старокорсунская. Здесь, на берегу Краснодарского водохранилища к 2023-му году обещают построить городской пляж © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Станица Старокорсунская. Здесь, на берегу Краснодарского водохранилища к 2023-му году обещают построить городской пляж © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • Судоходный канал в Краснодарском водохранилище у берега станицы Старокорсунской © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Судоходный канал в Краснодарском водохранилище у берега станицы Старокорсунской © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • Станица Старокорсунская © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Станица Старокорсунская © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Больше фотографий, видео, а также подробный рассказ о проекте — в нашем свежем материале.

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