Суд над бывшим вице-губернатором Кубани Гриценко начался заново. Потому что у судьи сменилась должность

Ленинский суд Краснодара 26 августа начал повторное рассмотрение дела бывшего вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко, обвиняемого в мошенничестве и превышении полномочий

Дело Гриценко суд начал рассматривать 1 августа 2018 года. Однако 19 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым назначил судью Герман Лоншакова, председательствующего в процессе, на должность судьи Четвертого кассационного суда. В связи с этим слушание дела началось заново, с нуля, с новым составом суда под председательством судьи Дианы Беляк, пишет «Коммерсантъ». Издание отмечает, что за год слушаний прошло 34 заседания, суд успел допросить практически всех свидетелей по эпизоду с незаконным распоряжением землей, в том числе сотрудников администрации Краснодара, причастных к сделке купли-продажи участка. Суд начал допрос свидетелей по эпизоду с выделением средств, принадлежавших ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза», для достройки перинатального центра в Сочи.

Защита Гриценко считает, начало слушаний с нуля является нарушением права подсудимых на разумный срок уголовного судопроизводства. По словам адвоката Александра Шуткова, обращение по этому поводу подано в Квалификационную коллегию судей края и Верховный суд РФ. На заседании 26 августа защита вновь, как и год назад, ходатайствовала о возврате дела прокурору из-за допущенных, по ее мнению, нарушений при составлении обвинительного заключения — не конкретизирован способ совершения преступления в эпизоде о присвоении муниципальной земли и не конкретизировано, какие именно должностные обязанности превысил Гриценко в эпизоде со средствами ГАУ «Краснодаргосэкспертиза». Еще одно ходатайство касалось отмены меры пресечения в виде подписки о невыезде в отношении Гриценко. По словам адвокатов, выезды из города необходимы ему для лечения. Оба ходатайства суд отклонил.

Как сообщали Юга.ру, Гриценко предъявили обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество при покупке земли). Ему вменяется перечисление средств ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» в сумме 200 млн рублей, предназначавшихся для финансирования строительства перинатального центра в Сочи, на счета в Кубанском универсальном банке, у которого вскоре после этой финансовой операции была отозвана лицензия. Также следствие полагает, что он причастен к незаконному выкупу в частную собственность 2 га земли стоимостью более 40 млн рублей, принадлежащей муниципалитету Краснодара. На скамье подсудимых также помощник Гриценко Роман Щедров и директор ГАУ «Краснодаргосэкспертиза» Людмила Панкратова.