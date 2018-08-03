Гриценко требует возвращения своего дела прокурору

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Юрий Гриценко, обвиняемый в превышении полномочий и мошенничестве, настаивает на возвращении своего дела прокурору

«Мы заявили ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в связи с тем, что обвинение, предъявленное моему подзащитному не конкретно, не содержит норм закона, которые он нарушил», — цитирует адвоката Александра Шуткова «Интерфакс».

По его словам, в поступивших на рассмотрение суда 49 томах уголовного дела «должным образом не расписан даже способ совершения преступления», вменяемого экс-чиновнику.

«Самое главное, следствие никак не может определиться, могли ли действия Гриценко привести к причинению вреда потерпевшим или этот вред причинили лица, которые проходят по другим уголовным делам», — добавил защитник.

Жалобу подсудимого рассмотрит Ленинский районный суд Краснодара. Решение планируется вынести 14 августа.

Как сообщали Юга.ру, Гриценко предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий). Ему вменяется перечисленин средств ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» в сумме 200 млн рублей, предназначавшихся для финансирования строительства перинатального центра в Сочи, на счета в Кубанском универсальном банке, у которого вскоре после этой финансовой операции была отозвана лицензия. Также следствие полагает, что он причастен к незаконному выкупу в частную собственность 2 га земли, принадлежащей муниципалитету Краснодара.

Ленинский райсуд приступил к рассмотрению дела бывшего вице-губернатора 1 августа.

Юрий Гриценко работал заместителем губернатора Краснодарского края по строительству, архитектуре, ГО и ЧС с октября 2015 года. После начала расследования губернатор Вениамин Кондратьев уволил его.