Винный туризм набирает популярность у россиян — МегаФон

С мая 2021 по апрель 2022 абоненты МегаФона посещали виноградники Краснодарского края в 1,5 раза чаще, чем годом ранее

Специалисты МегаФона изучили обезличенные данные с базовых станций в локациях, где сосредоточены плантации.

Самой посещаемой оказалась «Фанагория». Вероятная прчина — разнообразие развлечений в этой локации. Экскурсию по виноградникам там можно совместить с конной прогулкой, неподалеку находится музей-заповедник античного города.

На втором месте оказалось «Имение Сикоры». Винодельня возглавила список лучших винных хозяйств 50 Best Tastes of Russia и заняла 20 строчку в мировом рейтинге в области энотуризма.

Также в списке самых популярных объектов оказались «Абрау-Дюрсо», «Гай-Кодзор», «Долина Лефкадия», «Кубань-Вино», «Поместье Голубицкое» и «Шато Пино».

Около 60% гостей приезжают из других регионов, почти 40% из них — москвичи. Путешествия по винодельням интересуют и жителей Санкт-Петербурга, Ставрополья, Самарской и Свердловской областей. При этом винный туризм пользуется спросом у более зрелой аудитории: больше половины посетителей — люди в возрасте от 36 до 65 лет, мужчин и женщин примерно одинаково.

Винодельня Гай-Кодзор © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Винный туризм в Краснодарском крае наиболее популярен с мая по сентябрь. В этот период плантации покрыты зеленью, на винодельнях проходят локальные фестивали для гостей. Пик посещений приходится на август, когда начинают созревать ягоды. В межсезонье для гостей проводят дегустации и экскурсии, рассказывая о процессе производства и истории отрасли.

«Динамика развития энотуризма в Краснодарском крае очевидна уже 8 лет. Если раньше сюда ехали только специалисты отрасли, то сейчас виноградники посещает более широкая аудитория. Теперь продукция кубанских виноделен знакома большему кругу: она представлена как в лучших ресторанах, так и на полках супермаркетов», — рассказывает винный гид Дарья Безрукова. Топовые предприятия не могут принимать большое количество туристов, обычно у них есть небольшие дегустационные залы, и экскурсии сюда нужно бронировать заранее.

По словам Дарьи, для популяризации такого вида отдыха необходима качественная инфраструктура, прежде всего, отели с видом на терруары. Но отрасль уже сделала большой шаг — еще недавно винодельни не принимали гостей, сейчас же Краснодарский край может достойно конкурировать с международным гастротуризмом.