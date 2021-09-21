Две винодельни Краснодарского края вошли в топ-50 лучших в мире

Винодельни «Имение Сикоры» и «Долина Лефкадия» вошли в рейтинг 50 лучших в мире

World's Best Vineyards — международная премия в области вина и винного туризма. Неделю назад стало известно, что кубанская винодельня «Гай-Кодзор» под Анапой заняла 80-е место в рейтинге 100 лучших виноделен мира.

Накануне был опубликован рейтинг с 1 по 50 место. Кубанские винодельни «Имение Сикоры» и «Долина Лефкадия» заняти в нём 20 и 23 места, сообщается на сайте премии.

Первую строчку рейтинга отдали винодельне Zuccardi Valle de Uco из Аргентины, на втором месте расположилась Bodegas de los Herederos del Marqus de Riscal из Испании, а третью позицию заняла Chateau Margauх из Франции.