Две винодельни Краснодарского края вошли в топ-50 лучших в мире

Краснодарский край

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Винодельни «Имение Сикоры» и «Долина Лефкадия» вошли в рейтинг 50 лучших в мире

World's Best Vineyards — международная премия в области вина и винного туризма. Неделю назад стало известно, что кубанская винодельня «Гай-Кодзор» под Анапой заняла 80-е место в рейтинге 100 лучших виноделен мира.

Накануне был опубликован рейтинг с 1 по 50 место. Кубанские винодельни «Имение Сикоры» и «Долина Лефкадия» заняти в нём 20 и 23 места, сообщается на сайте премии.

Первую строчку рейтинга отдали винодельне Zuccardi Valle de Uco из Аргентины, на втором месте расположилась Bodegas de los Herederos del Marqus de Riscal из Испании, а третью позицию заняла Chateau Margauх из Франции.

Юга.ру писали про кубанские винодельни в первой части обзора винного гида по Кубани. Так, «Имение Сикоры» находится в поселке Семигорском, на 24-м км трассы Новороссийск — Керчь. История винодельни началась в 2011 году. Сейчас там выращивают виноград сортов «шардоне», «пино нуар», «совиньон блан» и «красностоп».

Винные маршруты Кубани:

«Долина Лефкадия» — агротуристический комплекс в селе Молдаванском Крымского района. Его основали в 2006 году. Там есть виноградники и винодельни с погребами, гостевой дом, мини-музей с тематическими артефактами (древние амфоры, старинные бутылки, причудливые штопоры, кубки и тому подобное), парк с фонтанами и скульптурами, ресторанный комплекс и многочисленные фирменные магазины.

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