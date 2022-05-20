«Аэрофлот» 1 июня запустит дополнительные рейсы из девяти городов в Сочи и обратно
20 мая «Аэрофлот» заявил об увеличении рейсов на южном направлении. Речь только о Сочи, так как другие аэропорты в крае не работают
«Аэрофлот» с 1 июня запустит ежедневные регулярные рейсы, которые напрямую свяжут девять городов России и Сочи. Вот список городов, откуда самолеты будут летать в Сочи: Нижний Новгород, Самара, Казань, Санкт-Петербург, Омск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень и Уфа.
Рейсы планируют выполнять на лайнерах Airbus A320. Расписание самолетов можно посмотреть здесь. В компании уточняют, что самолеты будут летать без пересадок в Москве.
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«Программа прямых перелетов из городов РФ в Сочи не только увеличит транспортную доступность регионов, но и поддержит развитие внутреннего туризма. Аэрофлот как ведущий авиаперевозчик России своим пассажиропотоком вносит несомненный, значимый вклад в туристическую индустрию черноморского побережья страны», — говорится в сообщении.
Отметим, что 18 мая руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сказала, что внутренний отдых в России нужно сделать более привлекательным. Как сообщает телеканал ОТР, во время доклада Догузовой депутаты сошлись во мнении, что отдыхать на местных курортах неоправданно дорого, в том числе — из-за высоких цен в гостиницах.
В телеграм-аккаунте Государственной думы 18 мая опубликовали пост о том, что проблемой дороговизны отдыха на внутренних курортах займется рабочая группа вместе с профильными министерствами.
В Краснодарском крае продолжает действовать режим «временного ограничения полетов» в аэропорты Краснодара, Геленджика и Анапы. Сочинский аэропорт продолжает работать.
Ранее Юга.ру писали, что власти Кубани хотят отменить на краевых дорогах все реверсы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что в крае во время курортного сезона рассчитывают принять около 17 млн туристов. Так как многие из них поедут на юг на личных автомобилях (из-за закрытых аэропортов), нагрузка на дороги возрастет. Губернатор поручил убрать участки с реверсивным движением на трассах. Но полностью отказываться от ремонта дорог в крае не будут.