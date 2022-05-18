В Анапе до 22 мая будут праздновать открытие курортного сезона. А ярмарка «А.Море Вина» продлится до 27 мая

Основные события, которые приурочены к открытию курортного сезона в Анапе, начались 13 мая. Вся программа завершится 22 мая

Пресс-служба администрации Анапы сообщила, что до 22 мая на курорте проходят открытые мероприятия для детей и взрослых, а до 27 мая — большая эногастрономическая ярмарка «А.Море Вина», на ней представлены более 25 виноделов с юга России. Павильоны ярмарки (там представлена продукция больших заводов масштаба «Фанагории», Chateau Tamagne и семейных виноделен, а также известные марки и экспериментальные купажи) установили на аллее Космонавтов, которая спускается к морю от здания администрации города. К ближайшим выходным в городе увеличат количество гастрономических спотов. По данным администрации Анапы, за первые выходные проведения мероприятий ярмарку посетили больше 16 тыс. человек (за весь период открытия сезона планировалось принять около 25 тыс. гостей).

«Ключевым событием старта стали соревнования IRONSTAR, которые открыли триатлонный сезон в стране. В них приняли участие больше тысячи легкоатлетов из 138 городов и 54 регионов, в том числе такие титулованные как Иван Васильев, Антон Чучко, Андрей Глущенко и Ольга Пименова. Участники проплыли 1,5 км, проехали 40 км на велосипедах и пробежали 10 км. Также состоялись детский и женский забеги», — говорится в сообщении пресс-службы. С 18 мая для детей на курорте проводят научные мастер-классы с химическими опытами и демонстрациями, рисуют аквагрим, на пляже работает фотозона. «Для взрослых с лекциями выступят профессиональные психологи, историк Андрей Ступаченко расскажет об истории виноделия на Кубани, а по вечерам можно будет принять участие в винном бинго, винном казино и даже сыграть в винную «Мафию», — сообщает пресс-служба.