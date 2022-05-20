Сергей Галицкий-младший рассказал о будущем виноградников «Галицкий и Галицкий». Там хотят создать тропы для туристов и расширить производство

Компания планирует расширить производство и создать на виноградниках условия для туризма. Сейчас людей туда не пускают

19 мая телеграм-канал Galitskiy&Galitskiy опубликовал интервью с совладельцем ООО «Русский терруар» Сергеем Галицким-младшим (шурином Сергея Николаевича Галицкого). В интервью он ответил на несколько вопросов, в том числе — о создании условий для туризма на территории виноградников в станице Гостагаевской. В интервью двухгодичной давности Сергей Галицкий-младший называл это место «самым красивым на земле». Но обо всем по порядку.

Сергей Галицкий и его шурин, полный тезка миллиардера, в 2016 году зарегистрировали ООО «Русский терруар», которое занимается производством вина. Спустя год компания зарегистрировала винную марку «Галицкий&Галицкий». Виноградники находятся около станицы Гостагаевской. Частично их заложили еще в 2010 году. Сама винодельня находится в станице. Там, по словам Галицкого-младшего, нет архитектурных изысков, которые бы могли привлечь туристов. Там просто создают вино.

Почему на виноградники не пускают туристов. По словам Галицкого-младшего, земли, где разбиты виноградники, окружены природным заповедником, где растет и обитает редкая флора и фауна. «Поэтому наше отношение к природе должно быть максимально бережным. Любые действия, в том числе количество приезжающих гостей, мы должны четко выверять, отвечая на вопрос — «А мы не навредим?». В планах есть создание туристических троп. Понимаешь, наши виноградники отличаются тем, что находясь на них, ты испытываешь полное ощущение, что людей вокруг нет. А через полчаса — что и вовсе не было. Хочется подарить людям именно это чувство — единение с природой», — сказал шурин краснодарского бизнесмена.

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В ближайшее время на самих виноградниках может появиться винодельня. Пока она существует в виде рендеров. Перед ее строительством, рассказывает Сергей Галицкий-младший, придется «ответить на много вопросов и прежде всего — учли ли мы все, чтобы сохранить природный баланс и экосистему, гостями которой мы являемся». «Хочется сосуществовать с природой, а не прогибать ее под себя», — рассказал бизнесмен. Почему продукцию винодельни не найти в масс-маркете. По словам бизнесмена, компания осознанно не идет в ретейл. Первая причина — это необходимость диалога с потребителем, вторая ограниченное производство.

«Создавая мало вина мы хотим, чтобы большая его часть — по крайней мере на этом этапе нашего развития — была продана через диалог. Нам важно, чтобы о проекте, о терруаре, о самом вине человеку смогли рассказать. Схватил бутылку с полки и побежал — не наша история», — сказал Галицкий-младший. По его словам, в прошлом году некоторые вина закончились раньше, чем появилась новая партия. В этом году бизнесмен планирует исправить эту ситуацию.

Немного о производстве вина. Вино, прежде чем оно разливается по бутылкам и на них клеят этикетку, пробует Сергей Галицкий-младший, но не для того, чтобы вмешиваться в процесс. Для этого есть профессиональные люди, у которых за плечами 25 урожаев вина. «Во-первых, наши с Алексеем (винодел Алексей Толстой) мнения об эталоне были близки изначально, а значит у нас не может быть принципиальных расхождений. Во-вторых, очевидно, что он понимает в вине больше меня и в принципе является одним из самых понимающих людей в вине в стране. И править он может только сам себя. Наша же часть работы — в которой и мы можем править себя только сами — создание среды. Мы собираем команды, создаем для них среды — не для того, чтобы их потом править, а чтобы доверять им делать свою работу, потому что, прежде всего, они профессионалы», — сказал бизнесмен.





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Немного о новинках. Бизнесмен анонсировал появление новых продуктов в линейке производства — игристые вина (или шампанское), десертное вино (айс вайн, которое создается из замороженного естественным путем винограда на виноградной лозе) и неббиоло (этот сорт винограда используется для производства красных вин). «Айс вайн, думаю, будет в этом году, игристое — в начале следующего и года через полтора — неббиоло», — сказал Галицкий-младший. Что будет через 20 лет. По словам Галицкого-младшего, через 20 лет он хочет, чтобы люди ценили и уважали русское вино. Для этого, по его словам, виноделы должны обожать то, чем они занимаются. «В отечественной отрасли уже сложилась положительная динамика, и чтобы это сохранить, нужно не перестать быть голодным — и прежде всего до создания лучшего продукта, а не до рублей… Сейчас могу сказать, что дорога, по которой мы идем, и скорость, которую набрали, превосходит все мои ожидания», — сказал бизнесмен.

Вопросами о будущем своего детища (ФК «Краснодар») задавался и основатель «Магнита» Сергей Галицкий Подробнее об этом можно прочитать здесь.