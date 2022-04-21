Роспатент отказал винодельне компании Сергея Галицкого в регистрации бренда La Comete Russe
Винодельческая компания бизнесмена Сергея Галицкого «Русский терруар» намерена через суд оспорить отказ Роспатента регистрировать бренд La Comete Russe
Компания «Русский терруар» (принадлежит Галицкому) еще в 2020 году подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Красная горка» и La Comete Russe («Русская комета»). Однако Роспатент отказал в регистрации. Теперь компания собирается оспорить это решениев суде. Предварительное судебное заседание назначено на 30 мая 2022 года.
ООО «Русский терруар» (владеет товарными знаками Galitskiy&Galitskiy, «Галицкий и Галицкий», Cosaque) было основано бизнесменом в 2016 году. Компания выращивает виноград. Выручка по итогам 2021 года составила 27,2 млн рублей, убыток — 42,8 млн рублей.
Виноградники бизнесмена находятся под Анапой. Их площадь составляет 68 га. В ноябре 2019 года бизнесмен начал выпускать вина премиального сегмента. Мощность винодельни «Галицкий и Галицкий» на первоначальном этапе составляет 60 тыс. бутылок в год, пишет «Коммерсантъ-Кубань».