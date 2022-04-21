Роспатент отказал винодельне компании Сергея Галицкого в регистрации бренда La Comete Russe

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Винодельческая компания бизнесмена Сергея Галицкого «Русский терруар» намерена через суд оспорить отказ Роспатента регистрировать бренд La Comete Russe

Компания «Русский терруар» (принадлежит Галицкому) еще в 2020 году подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Красная горка» и La Comete Russe («Русская комета»). Однако Роспатент отказал в регистрации. Теперь компания собирается оспорить это решениев суде. Предварительное судебное заседание назначено на 30 мая 2022 года.

ООО «Русский терруар» (владеет товарными знаками Galitskiy&Galitskiy, «Галицкий и Галицкий», Cosaque) было основано бизнесменом в 2016 году. Компания выращивает виноград. Выручка по итогам 2021 года составила 27,2 млн рублей, убыток — 42,8 млн рублей.

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Виноградники бизнесмена находятся под Анапой. Их площадь составляет 68 га. В ноябре 2019 года бизнесмен начал выпускать вина премиального сегмента. Мощность винодельни «Галицкий и Галицкий» на первоначальном этапе составляет 60 тыс. бутылок в год, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе планируют в 2022 году открыть новый объект эногастрономического туризма — «Винную деревню».

Напомним, в России ввели новую категорию земель под виноградарство. Первыми новый статус получат земли Анапы.

Анапа Бизнес-сообщество Вино Сергей Галицкий

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