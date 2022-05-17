В Краснодаре собрали более 8 тонн продуктов для нуждающихся к Международному дню семьи

Краснодарский край

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  • Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

14 мая в 146 краснодарских магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» прошел общегородской марафон «Корзина доброты» по сбору продовольствия для беженцев и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

За время проведения акции «Корзина доброты» в регионе благотворителям и организаторам удалось собрать 8,3 тонн продовольствия. Половину из общего объема добавила непосредственно X5 Group как собственный благотворительный вклад. Компания взяла на себя все организационные расходы, связанные с проведением общегородского марафона, — обеспечение инфраструктуры, логистики и т.д. 

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Из собранной помощи волонтеры сформировали 1442 продуктовых набора, которые уже на этой неделе передадут нуждающимся жителям региона — это более 2,6 тыс. человек, в том числе порядка 1,5 тыс. детей. В число благополучателей на этот раз вошли семьи с детьми и беженцы, размещенные в пунктах временного пребывания. В марафоне поучаствовали 235 добровольцев Фонда продовольствия «Русь» и 146 волонтеров — сотрудников торговых сетей X5 Group.

Проект «Корзина доброты» существует уже более семи лет. Краснодар впервые присоединился к марафону в 2020 году, а в 2021 акция прошла в городах Кубани, Ставрополья и Северного Кавказа. 

Помочь может каждый. Для этого нужно приобрести товары с длительным сроком хранения и оставить их в дни проведения акции в вашем регионе в специальной закассовой зоне. Поучаствовать в акции можно также онлайн.

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По итогам прошлого года благодаря общегородским марафонам и регулярным сборам удалось собрать более 355 тонн продовольствия, что на 33% больше результата 2020 года. Помощь получили 184 923 человека, включая детей, пенсионеров, людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, и врачей.

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