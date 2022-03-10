Краснодарцам дарят комплименты за заказы в «Пятёрочке»

Краснодарский край

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  • Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В марте «Пятёрочка Доставка» проводит акцию «Весенний комплимент», ставшую уже традиционной, и дарит пользователям сервиса набор различных продуктов в благодарность за сделанный заказ. Подробнее об акции рассказывают Юга.ру.

Торговая сеть «Пятёрочка» решила проявить заботу о своих покупателях и подарить всем позитивное настроение в первые недели весны. В рамках акции все пользователи сервиса «Пятёрочка Доставка» при заказе на сумму от 1500 рублей могут получить приятные и вкусные подарки.

В состав «комплимента» от «Пятёрочки» входят чай, кофе, печенье, хлебцы, чипсы, сок и молочный напиток. 

Оформить заказ можно не только для себя, но и для своих близких. Помимо приобретенных продуктов они также получат приятный сюрприз от торговой сети — при условии, что стоимость покупки превысит 1500 рублей.

Заказать доставку товаров из «Пятёрочки» максимально просто. Для этого надо:

  • скачать и установить приложение «Пятёрочка Доставка»,
  • авторизоваться в приложении и ввести данные «Выручай-карты»,
  • выбрать товары и сделать заказ.

Приложение «Пятёрочка Доставка» доступно для скачивания в App Store или Google Play.

Сделать заказ в приложении можно в любой день с 9:00 до 21:00. Курьеры доставят заказанные товары непосредственно до двери. Стоимость услуги доставки — 99 рублей. Количество комплиментов ограничено, поэтому акция действует, пока они есть в наличии.

На товары в приложении доставки действуют такие же акции и скидки, как и в магазинах сети.

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