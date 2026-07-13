В Краснодарском крае семье нужно 8 лет, чтобы накопить на квартиру. А в Адыгее и на Дону?

Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Кубань, Ростовская область и Адыгея вошли в число регионов с долгим сроком накопления на жилье

13 июля РИА «Новости» опубликовали рейтинг российских регионов по доступности жилья. Специалисты оценивали, сколько лет семье из двух взрослых и одного ребенка необходимо копить на квартиру площадью 60 кв. метров без привлечения кредита.

Лидером рейтинга стала Мурманская область. На квартиру стоимостью 4,9 млн рублей нужно копить всего 2,1 года.

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Следом идут ХМАО — Югра — 2,1 года (5,8 млн рублей), Ненецкий автономный округ — 2,2 года (6,4 млн рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ — 2,3 года (7,9 млн рублей), Магаданская область — 2,6 года (8,4 млн рублей).

Наименее доступным жилье остается в южных регионах. В Крыму на квартиру стоимостью 10,6 млн рублей придется копить аж 13,5 лет. В Севастополе — 13,1 года (10,9 млн рублей), Дагестане — 12,1 года (5,6 млн рублей).

Краснодарский край разместился на 75 месте рейтинга по доступности жилья. Кубанской семье нужно откладывать 7,9 года на квартиру стоимостью 8,8 млн рублей.

В Ростовской области срок накопления аналитики оценивают в 6,3 года при стоимости жилья около 5,9 млн рублей. В Адыгее семье потребуется 7,1 года, чтобы купить квартиру за 5,5 млн рублей.

Как писали Юга.ру, Краснодар возглавил рейтинг городов РФ с самым длинным кредитом на жилье — срок займа достиг 28 лет и 8 месяцев.

Кроме того, в Краснодарском крае только 6,6% жителей могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года.

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