В Краснодарском крае семье нужно 8 лет, чтобы накопить на квартиру. А в Адыгее и на Дону?

Кубань, Ростовская область и Адыгея вошли в число регионов с долгим сроком накопления на жилье

13 июля РИА «Новости» опубликовали рейтинг российских регионов по доступности жилья. Специалисты оценивали, сколько лет семье из двух взрослых и одного ребенка необходимо копить на квартиру площадью 60 кв. метров без привлечения кредита. Лидером рейтинга стала Мурманская область. На квартиру стоимостью 4,9 млн рублей нужно копить всего 2,1 года.

Следом идут ХМАО — Югра — 2,1 года (5,8 млн рублей), Ненецкий автономный округ — 2,2 года (6,4 млн рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ — 2,3 года (7,9 млн рублей), Магаданская область — 2,6 года (8,4 млн рублей). Наименее доступным жилье остается в южных регионах. В Крыму на квартиру стоимостью 10,6 млн рублей придется копить аж 13,5 лет. В Севастополе — 13,1 года (10,9 млн рублей), Дагестане — 12,1 года (5,6 млн рублей). Краснодарский край разместился на 75 месте рейтинга по доступности жилья. Кубанской семье нужно откладывать 7,9 года на квартиру стоимостью 8,8 млн рублей. В Ростовской области срок накопления аналитики оценивают в 6,3 года при стоимости жилья около 5,9 млн рублей. В Адыгее семье потребуется 7,1 года, чтобы купить квартиру за 5,5 млн рублей.