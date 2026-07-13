Ситуация с топливом в Новороссийске: часть бензина исчезла с АЗС, а электронная очередь дала сбой

13 июля пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что в понедельник в городе отпускают топливо 19 АЗС. Бензина АИ-100 вообще нет в наличии, АИ-95 есть на четырех заправках, АИ-92 — на шести, ДТ — на 18.

Заправиться можно только в баки и не больше 20/30/40/60 литров на один автомобиль (в зависимости от условия конкретной АЗС).

Работающие АЗС находятся в Цемдолине, Кирилловке, Верхнебаканском, Раевской, Глебовском, Натухаевской и Гайдуке, а также на Сухумском шоссе. Заправки «Роснефть» на улице Ленина и «Лукойл» на Суворовской в Цемдолине отпускают горючее только по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этих двух объектов.