Ситуация с топливом в Новороссийске: часть бензина исчезла с АЗС, а электронная очередь дала сбой
Собрали последнюю информацию о ситуации с бензином в Новороссийске
13 июля пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что в понедельник в городе отпускают топливо 19 АЗС. Бензина АИ-100 вообще нет в наличии, АИ-95 есть на четырех заправках, АИ-92 — на шести, ДТ — на 18.
Заправиться можно только в баки и не больше 20/30/40/60 литров на один автомобиль (в зависимости от условия конкретной АЗС).
Работающие АЗС находятся в Цемдолине, Кирилловке, Верхнебаканском, Раевской, Глебовском, Натухаевской и Гайдуке, а также на Сухумском шоссе. Заправки «Роснефть» на улице Ленина и «Лукойл» на Суворовской в Цемдолине отпускают горючее только по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этих двух объектов.
Где заправиться в Краснодаре 13 июля:
14 июля с 00:00 на АЗС «Роснефть» на улице Ленина, 143б заправка автомобилей будет производиться только через электронную очередь. Получить талон можно в чат-боте в «Максе».
В городской администрации заявили, что заправиться можно только в то время, которое указано на талоне. Его выдают один раз в сутки и привязывают к номерам мобильного телефона и автомобиля.
В случае опоздания талон аннулируется — придется оформлять новый. Электронная запись открывается ежедневно в 12:00, начиная с 13 июля.
Позже стало известно, что онлайн-запись на АЗС в Новороссийске легла сразу после начала работы. В первые секунды работы чат-бота поступило больше 20 тыс. запросов, поэтому запись автоматически приостановили.
Напомним, 5 июля власти Новороссийска сообщили, что в городе может появиться система электронной очереди на автозаправочных станциях. Нововведение призвано сократить скопления машин у заправок и упорядочить процесс отпуска топлива.
Как писали Юга.ру, 10 июля на одной из заправок Новороссийска выстроилась рекордная очередь из машин.
Все материалы по теме: