Краснодарский край — лидер среди регионов по количеству ДТП с нетрезвыми водителями
Краснодарский край занял первое место в России по числу ДТП с участием нетрезвых водителей. За первое полугодие 2026 года произошло 173 таких аварии
13 июля агентство «ПромРейтинг» со ссылкой на данные ГИБДД опубликовало рейтинг регионов России по количеству ДТП в первом полугодии 2026-го. В исследовании представлены три показателя: общее число аварий, ДТП с участием нетрезвых водителей и ДТП с детьми-пассажирами.
Всего в России за 2026 год произошло более 54 тыс. дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель снизился на 3,2%.
Краснодарский край вошел в число антилидеров рейтинга, заняв второе место. В регионе произошло 2495 ДТП — это на 3,1% меньше, чем годом ранее.
Первое место заняла Москва (3669 аварий), третье — Санкт-Петербург (2241 авария). Также в пятерку вошли Нижегородская (1815 ДТП) и Челябинская (1564 ДТП) области.
С участием нетрезвых водителей в стране произошло 3647 аварий — это на 26,6% меньше, чем годом ранее. Больше всего таких ДТП зафиксировали в Краснодарском крае — регион занял первое место рейтинга со 173 происшествиями.
Также в число антилидеров вошли Забайкальский (133 аварии) и Приморский (126 аварий) края, Иркутская (125 аварий) и Воронежская (101 авария) области.
Краснодарский край стал лидером по ДТП с электросамокатами:
Дорожно-транспортных происшествий с детьми-пассажирами в первом полугодии 2026-го произошло 2921 — на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В этом рейтинге Краснодарский край также оказался в числе антилидеров и занял второе место — 115 ДТП. При этом по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 10,6%.
Первое место заняла Москва (118 ДТП), третье — Тюменская область (100 ДТП). Также в десятку антилидеров вошли Челябинская (93 аварии), Воронежская (84 аварии), Самарская (82 аварии), Нижегородская (80 аварий) области и другие регионы.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в 2025 году самыми аварийными улицами стали Северная, Старокубанская и Дзержинского.