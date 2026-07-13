Краснодарский край — лидер среди регионов по количеству ДТП с нетрезвыми водителями

Краснодарский край занял первое место в России по числу ДТП с участием нетрезвых водителей. За первое полугодие 2026 года произошло 173 таких аварии

13 июля агентство «ПромРейтинг» со ссылкой на данные ГИБДД опубликовало рейтинг регионов России по количеству ДТП в первом полугодии 2026-го. В исследовании представлены три показателя: общее число аварий, ДТП с участием нетрезвых водителей и ДТП с детьми-пассажирами.

Всего в России за 2026 год произошло более 54 тыс. дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель снизился на 3,2%.

Краснодарский край вошел в число антилидеров рейтинга, заняв второе место. В регионе произошло 2495 ДТП — это на 3,1% меньше, чем годом ранее.

Первое место заняла Москва (3669 аварий), третье — Санкт-Петербург (2241 авария). Также в пятерку вошли Нижегородская (1815 ДТП) и Челябинская (1564 ДТП) области.

С участием нетрезвых водителей в стране произошло 3647 аварий — это на 26,6% меньше, чем годом ранее. Больше всего таких ДТП зафиксировали в Краснодарском крае — регион занял первое место рейтинга со 173 происшествиями.

Также в число антилидеров вошли Забайкальский (133 аварии) и Приморский (126 аварий) края, Иркутская (125 аварий) и Воронежская (101 авария) области.