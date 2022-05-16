На «Роза Хутор» прошли горнолыжные занятия для детей и молодежи с инвалидностью

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дениса Осипова, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото Дениса Осипова, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

В зимнем сезоне 2021-2022 на «Роза Хутор» в рамках всероссийской программы терапевтического спорта «Лига мечты» провели 1471 тренировку для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья

В зимний сезон особенные горнолыжники с ДЦП, аутизмом, генетическими синдромами, проблемами зрения и слуха откатали на «Роза Хутор» 1471 занятие — это наибольшее количество из всех 46 регионов России, где проводилась «Лига мечты».

«Лига мечты» — программа альтернативной реабилитации, в которой люди с особенностями развития катаются на горных лыжах, роликах, беговелах, занимаются игровыми видами спорта. Спецтерапию создали для детей и взрослых с тяжелыми формами ДЦП, аутизма, нарушениями зрения и слуха, синдромом Дауна и другими генетическими заболеваниями. Программа работает в 46 регионах на базе более 120 центров.

«Лигу Мечты» в 2014 году основали актёр и режиссёр Сергей Белоголовцев и его жена Наталья после того, как заметили эффект от занятий горнолыжным спортом у своего сына Евгения.

Едем в горы Сочи весной:

«Роза Хутор» сотрудничает с программой терапевтического спорта «Лига мечты» уже пятый год. В зимнем сезоне 2021-2022 здесь занимались дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья из 46 городов и 29 регионов страны. На занятия по реабилитации курорт «Роза Хутор» выделил 750 тыс. рублей. Как и в прошлые годы, эту сумму удвоил президент компании «Интеррос» Владимир Потанин.

  • © Фото Дениса Осипова, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото Дениса Осипова, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

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Для участников программы и их сопровождающих здесь создали благоприятные условия — внеочередной проход на подъемники, бесплатные ски-пассы и парковочные места.

Неизменный оператор программы терапевтического спорта — школа инструкторов Riders School, которая не только организовала занятия, но и бесплатно предоставила необходимое оборудование. Наибольшее количество спецтренировок в этом сезоне на «Роза Хутор» провела инструктор Дарья Горчакова.

  • © Фото Дениса Осипова, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото Дениса Осипова, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

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«Мой сын Женя — самый активный участник нашей программы, поэтому я могу ежедневно наблюдать результативность занятий терапевтическим спортом, особенно горнолыжным. В прошлом году он дважды перенес ковид — довольно легкий по внешним проявлениям, но тяжелый по длительности и последствиям. Этот вирус бьет по слабым местам — Женьку по нервной системе. Это проявилось общей слабостью и интенсивными эпиприступами.

Этой зимой мы провели горнолыжный интенсив длиной почти в два месяца. И сейчас я вижу, что сын как никогда стал «прямоходящим», гораздо более устойчивым, что очень важно при такой сложной, как у него, формы ДЦП с атаксическим компонентом. Учитывая, что ему уже тридцать три года, это просто чудо! «Роза Хутор», конечно, одно из лучших мест в стране для наших занятий терапевтическим спортом. И по отношению сотрудников курорта, и всех его служб. Доброжелательность, уважительное отношение к нашим детям и их родителям, помощь во всех вопросах — просто вне конкуренции», — отметила руководитель АНО Программа комплексной реабилитации личности «Лига Мечты» Наталья Белоголовцева.

Всего в этом зимнем сезоне программы «Лига мечты» провела в России более 17,4 тыс. часов занятий для почти двух тысяч детей и взрослых с инвалидностью.

Материалы Юга.ру о людях с особенностями развития:

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