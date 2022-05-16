На «Роза Хутор» прошли горнолыжные занятия для детей и молодежи с инвалидностью

«Лига мечты» — программа альтернативной реабилитации, в которой люди с особенностями развития катаются на горных лыжах, роликах, беговелах, занимаются игровыми видами спорта. Спецтерапию создали для детей и взрослых с тяжелыми формами ДЦП, аутизма, нарушениями зрения и слуха, синдромом Дауна и другими генетическими заболеваниями. Программа работает в 46 регионах на базе более 120 центров. «Лигу Мечты» в 2014 году основали актёр и режиссёр Сергей Белоголовцев и его жена Наталья после того, как заметили эффект от занятий горнолыжным спортом у своего сына Евгения.

«Роза Хутор» сотрудничает с программой терапевтического спорта «Лига мечты» уже пятый год. В зимнем сезоне 2021-2022 здесь занимались дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья из 46 городов и 29 регионов страны. На занятия по реабилитации курорт «Роза Хутор» выделил 750 тыс. рублей. Как и в прошлые годы, эту сумму удвоил президент компании «Интеррос» Владимир Потанин.

«Мой сын Женя — самый активный участник нашей программы, поэтому я могу ежедневно наблюдать результативность занятий терапевтическим спортом, особенно горнолыжным. В прошлом году он дважды перенес ковид — довольно легкий по внешним проявлениям, но тяжелый по длительности и последствиям. Этот вирус бьет по слабым местам — Женьку по нервной системе. Это проявилось общей слабостью и интенсивными эпиприступами.

Этой зимой мы провели горнолыжный интенсив длиной почти в два месяца. И сейчас я вижу, что сын как никогда стал «прямоходящим», гораздо более устойчивым, что очень важно при такой сложной, как у него, формы ДЦП с атаксическим компонентом. Учитывая, что ему уже тридцать три года, это просто чудо! «Роза Хутор», конечно, одно из лучших мест в стране для наших занятий терапевтическим спортом. И по отношению сотрудников курорта, и всех его служб. Доброжелательность, уважительное отношение к нашим детям и их родителям, помощь во всех вопросах — просто вне конкуренции», — отметила руководитель АНО Программа комплексной реабилитации личности «Лига Мечты» Наталья Белоголовцева.