Правительство утвердило строительство трассы из Кавминвод на Черноморское побережье

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На сайте Правительства РФ опубликовали стратегию социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года. Одним из главных проектов стала трасса из Кавминвод на Черное море

Ранее Юга.ру писали, что идея соединить прямой автомобильной дорогой курорты Северного Кавказа и Краснодарского края появилась в 2016 году. Тогда власти Ставрополья заявили, что рассматривают проект трассы между Кисловодском и Сочи. На тот момент большая часть трассы существовала. Ее требовалось расширить и продлить на 95 км. Тогда проект оценивали в 65 млрд рублей.

Потом чиновники неоднократно поднимали эту тему. За несколько лет стоимость строительства дороги успела увеличиться до 91-97 млрд рублей. В декабре 2021 года глава Ставропольского края Владимир Владимиров снова рассказал о планах построить трассу из Кисловодска в Сочи. По его словам, перед строительством трассы необходимо провести экологическую экспертизу, так как дорога пройдет через биосферный заповедник.

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Он также сказал, что строительство трассы из Кисловодска в Сочи вошло в транспортную стратегию до 2027 года. Сейчас между Сочи и Кисловодском есть дорога, но протяженность пути составляет около 600 км. Она проходит через Туапсе, Апшеронск, Майкоп, Армавир, Невинномысск и Минводы.

5 мая 2021 года на сайте Правительства РФ опубликовали новость об утверждении стратегии социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года. Стратегия утверждена взамен аналогичного документа, определявшего развитие Северного Кавказа до 2025 года.

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«Обновленная версия учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления», — говорится в сообщении.

Уточняется, что важным направлением развития округа станет создание транспортной инфраструктуры. Главный проект стратегии в этой сфере — строительство автодороги, соединяющей северокавказские курорты с черноморскими туристическими центрами.

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