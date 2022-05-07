Правительство утвердило строительство трассы из Кавминвод на Черноморское побережье

На сайте Правительства РФ опубликовали стратегию социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года. Одним из главных проектов стала трасса из Кавминвод на Черное море

Ранее Юга.ру писали, что идея соединить прямой автомобильной дорогой курорты Северного Кавказа и Краснодарского края появилась в 2016 году. Тогда власти Ставрополья заявили, что рассматривают проект трассы между Кисловодском и Сочи. На тот момент большая часть трассы существовала. Ее требовалось расширить и продлить на 95 км. Тогда проект оценивали в 65 млрд рублей.

Потом чиновники неоднократно поднимали эту тему. За несколько лет стоимость строительства дороги успела увеличиться до 91-97 млрд рублей. В декабре 2021 года глава Ставропольского края Владимир Владимиров снова рассказал о планах построить трассу из Кисловодска в Сочи. По его словам, перед строительством трассы необходимо провести экологическую экспертизу, так как дорога пройдет через биосферный заповедник.