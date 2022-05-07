Правительство утвердило строительство трассы из Кавминвод на Черноморское побережье
На сайте Правительства РФ опубликовали стратегию социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года. Одним из главных проектов стала трасса из Кавминвод на Черное море
Ранее Юга.ру писали, что идея соединить прямой автомобильной дорогой курорты Северного Кавказа и Краснодарского края появилась в 2016 году. Тогда власти Ставрополья заявили, что рассматривают проект трассы между Кисловодском и Сочи. На тот момент большая часть трассы существовала. Ее требовалось расширить и продлить на 95 км. Тогда проект оценивали в 65 млрд рублей.
Потом чиновники неоднократно поднимали эту тему. За несколько лет стоимость строительства дороги успела увеличиться до 91-97 млрд рублей. В декабре 2021 года глава Ставропольского края Владимир Владимиров снова рассказал о планах построить трассу из Кисловодска в Сочи. По его словам, перед строительством трассы необходимо провести экологическую экспертизу, так как дорога пройдет через биосферный заповедник.
Он также сказал, что строительство трассы из Кисловодска в Сочи вошло в транспортную стратегию до 2027 года. Сейчас между Сочи и Кисловодском есть дорога, но протяженность пути составляет около 600 км. Она проходит через Туапсе, Апшеронск, Майкоп, Армавир, Невинномысск и Минводы.
5 мая 2021 года на сайте Правительства РФ опубликовали новость об утверждении стратегии социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года. Стратегия утверждена взамен аналогичного документа, определявшего развитие Северного Кавказа до 2025 года.
«Обновленная версия учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления», — говорится в сообщении.
Уточняется, что важным направлением развития округа станет создание транспортной инфраструктуры. Главный проект стратегии в этой сфере — строительство автодороги, соединяющей северокавказские курорты с черноморскими туристическими центрами.