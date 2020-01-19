Губернатор Ставрополья назвал препятствия для строительства дороги Кисловодск — Сочи

Краснодарский край, Ставропольский край, Вся Россия

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал журналистам в январе о реализации проекта по строительству прямой дороги из Кисловодска в Сочи

По словам Владимирова, несмотря на согласие регионов и найденных инвесторов, препятствием при строительстве стали экологические вопросы. Часть дороги — около 14 км — приходится на Кавказский биосферный заповедник.

«Мы не можем пройти 14 километров по биосферному заповеднику. Мы пытаемся его пройти, прорабатываются вопросы строительства тоннеля, но из тоннеля надо выводить шахты наверх. Целая инженерная дискуссия идет. Плюс объект входит в список наследия ЮНЕСКО. Это работа не года, не двух, не пяти лет», — цитирует губернатора РИА «Новости»

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В то же время Владимиров подчеркнул, что дорога Кисловодск — Сочи нужна. В этом его поддерживают и на региональном, и на федеральном уровне, отметил глава региона. В качестве «компенсирующих мероприятий», по его словам, предлагается в том числе расширить границы заповедника.

«Пока эту стену мы пробить не можем. Через экологию никто не может переступить», — добавил Владимиров.

«Со стороны инженера — плохо, что не дают эту важную дорогу построить, а как обычный человек, я понимаю, что раньше мы жили без этой дороги и еще сможем пожить, зато наши дети чистым воздухом подышат», — поделился мнением Владимиров, передает NewsTracker

Строительство дороги Кисловодск — Черкесск — Адлер могло бы сократить время поездок между курортами вдвое. Идее этой дороги около 50 лет: впервые проект дороги Черкесск — Адлер был разработан в 1961 году. Когда о нем заговорили вновь несколько лет назад, проект оценивался в 65 млрд рублей. Он предполагал строительство четырехполосной трассы из Кисловодска в Адлер протяженность 334 км.

Владимир Владимиров Дороги Заповедники Кисловодск Сочи Строительство

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